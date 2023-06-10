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Siyaset Erdoğan ameliyat olacak mı? Cumhurbaşkanlığından açıklama geldi
Siyaset

Erdoğan ameliyat olacak mı? Cumhurbaşkanlığından açıklama geldi

Yeniakit Publisher
2023-06-10 13:19:00 -
Erdoğan ameliyat olacak mı? Cumhurbaşkanlığından açıklama geldi

CHP yalakası Can Ataklı'nın ortaya attığı, "Erdoğan ameliyat olacak" iddialarına dair açıklama geldi.

Can Ataklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ameliyat olacağını iddia etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, iddianın doğru olmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar kesinlikle doğru değildir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" denildi.

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