  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Erdoğan, Aliyev ve Şerif ile görüştü
Gündem

Erdoğan, Aliyev ve Şerif ile görüştü

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Erdoğan, Aliyev ve Şerif ile görüştü

Erdoğan, Azerbaucan’ın zafer gününde Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü Töreni kapsamında bulunduğu Bakü’de temaslarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, askeri geçit töreninin ardından Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Asım Munir de hazır bulundu.

Bakan Güler: Türk ve Azerbaycan yalnızca dost değil, kader birliği yapmış iki ordudur
Bakan Güler: Türk ve Azerbaycan yalnızca dost değil, kader birliği yapmış iki ordudur

Gündem

Bakan Güler: Türk ve Azerbaycan yalnızca dost değil, kader birliği yapmış iki ordudur

Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan kararı
Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan kararı

Gündem

Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan kararı

"Erdoğan bize güç verdi" diyen Aliyev: Azerbaycan halkı bunu unutmayacak
“Erdoğan bize güç verdi” diyen Aliyev: Azerbaycan halkı bunu unutmayacak

Gündem

“Erdoğan bize güç verdi” diyen Aliyev: Azerbaycan halkı bunu unutmayacak

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İşgal altındaki Batı Şeria'da ev yıkımlarını, Netanyahu 'durdurun' uyarısı geldi
Dünya

İşgal altındaki Batı Şeria'da ev yıkımlarını, Netanyahu 'durdurun' uyarısı geldi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya işgal altındaki Batı Şeria'da bazı evlerin yıkımına ilişkin kararın geri çekilmesi için Amerika'da 10..
Türkiye’den Sudan’a SİHA ve füze desteği! Mısır ve Türkiye orduları, Sudan konusunda doğrudan işbirliği yapmaya başladı
Gündem

Türkiye’den Sudan’a SİHA ve füze desteği! Mısır ve Türkiye orduları, Sudan konusunda doğrudan işbirliği yapmaya başladı

Sudan’da 2 yıldan fazladır süren iç savaşta İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) desteklediği Hızlı Destek Kuvvetleri’nin (HDK) Daf..
CHP’de meclis krizi sözlü kavgaya dönüştü! "Durun siz kardeşsiniz!"
Gündem

CHP’de meclis krizi sözlü kavgaya dönüştü! “Durun siz kardeşsiniz!”

Bayrampaşa Belediyesi’nde eski ve yeni CHP’liler arasında sözlü kavga çıktı. Birbirlerine “Çetin Koç, namussuzsun sen!” “Bu işi bu hale geti..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23