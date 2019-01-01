Erdoğan AK Parti Ankara adaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen "AK Parti Ankara Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Programı"nda konuştu. Erdoğan, yerel seçimlerde Ankara için yarışacak ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

'Biz Ankara'yı çok sevdik'

2019’un ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlı olmasını diliyorum. 15 Temmuz’un gazi şehri Ankara’yı selamlıyorum. İster atadan Ankaralı olsun ister başka şehirlerden gelsin Türkiye’nin başkentinde yaşama bahtiyarlığına erişen kardeşlerimi selamlıyorum. Gönlümüzü dünyanın neresine atarlarsa atsınlar sonun da döner dolaşır gelir Ankara’ya düşer. Şahsım için Rize ata yurdumdur, İstanbul hayata ve siyasete başladığım şehirdir. Son 17 yıldır zamanının önemli bölümünü burada geçiren biri olarak biz Ankara’yı çok sevdik, Ankara da bizi sevdi. 16 yıldır bizi bırakmadı, bırakmayacak. Bu sevda için Ankara için en doğrusunu yapmaya çalışıyoruz.

'Milletle aramızdaki bağ koptuğu gün misyonumuzun bittiği gündür'

Ankara siyasetin de hizmetin de yatırımın da en iyisine layıktır. Ankara başkenttir. Türkiye’yi dünyada temsil eden şehirdir. AK Parti kurulduğu günden beri her an seçime hazır olan bir partidir. Seçim dönemlerinde sadece milletimizin karşısına çıkartacağımız adayların isimlerini belirliyoruz. Bu isimleri de milletimizle belirliyoruz. Günün 24 saati, haftanın 7 günü halkın hizmetinde olmayan, kapısı açık bulunmayan, ulaşılamayan hiçbir ismin de AK Parti’de vekil, belediye başkanı, teşkilat yöneticisi olabilmesi mümkün değildir. Milletimizle aramızdaki bu güçlü bağ koptuğu gün bizim de misyonumuzun bittiği gündür. Bu bağın ilk günkü gibi sağlam olduğunu biliyoruz.

'Milletimizin gönlünden düşenin bizim nezdinden yeri olmaz'

Bu kriterlere uygun şekilde çalışmayan vekiller de belediye başkanları da olsa varsa o zaman milletimizin gönlünden düşmüş demektir. Bugüne kadar Çankaya’ya gelenler hizmet vermedi, veremedi. İsmi büyük Çankaya’nın ama içindeki hizmete bakınca ne yazık ki rezalet. Yeni Mahalle aynen öyle.

5 dönem 21 yıl Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı yapmış Genel Başkan Yardımcımızı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapmış bir yol arkadaşımızı Ankara’ya Büyükşehir Belediye Başkan adayı yaptık. 25 adayımız Cumhur ittifakı olarak Ankara’da dönüşüm değişimi 1 Nisan’da başlatacağız. Milletimizin gönlünden düşenin bizim nezdinde yeri olmaz.

'Yükseköğrenimi ulaşılabilir kıldık'

İktidara geldiğimizde Türkiye’yi eğitim, sağlık, adalet, emniyet bu dört temel taş üzerinde yükselteceğimizin sözünü vermiştim. Eğitimde ilk önce eğitimin altyapısı ile ilgili tıkanıklıkları gidermek için hamle başlattık. 1 milyon 32 bin kişi destek personeli ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığı’nda görev yapıyor. Yükseköğrenimi ulaşılabilir kıldık. Lisans öğrencilerinin kredi burs oranlarını geldiğimizde 45 TL alıyorlardı, Ocak itibariyle bunu 500 TL’ye çıkardık. Master öğrencilerini 1000 TL, doktora 1500 TL’ye çıkardık.

'Eğitimde kaliteyi yükselteceğiz'

Bay Kemal öğrencilerin kalacağı yurt yok diyor. Türkiye’de ne kadar yurt var haberi yok. Çünkü kılavuzu karga, sıkıntı burada. Yurt yapımlarımız yine devam ediyor. Katsayı, okul katkı payı gibi engelleri ortadan kaldırarak her öğrencimizin yüksek öğrenime gelişini kolaylaştırdık. Önümüzdeki dönem için hedefimiz eğitim öğretimde kaliteyi yükseltmek olacaktır. Söz verdiğimiz 37 stadyumdan, 16 adedini tamamladık. Lisanslı sporcu sayısı 278 binden 8 milyon 360 bine çıkardık.

'Bay Kemal SSK Genel Müdürü iken bunlar var mıydı?'

En büyük reformları gerçekleştirdiğimiz alanların başında sağlık geliyor. Ülkemizde Genel Sağlık Sigortası şemsiyesinin dışında kalan kimse yoktur. Bay Kemal SSK Genel Müdürü iken bunlar var mıydı? Bunları yapamadın. Savaş Ay seni çok iyi anlattı. Ve o dönemde sefalet vardı hastanelerimizde. Ama şimdi hamdolsun hastanelerimiz modern, ileri teknoloji ile donatılmış vaziyette. Yakında Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’ni de hizmete açıyoruz. Adalet sistemimizi geçmişte en çok zarar gören kurumların başında geliyordu. En iyi yargı hizmetini verebilmek için pek çok reformu hayata geçirdik

'Suç örgütlerine göz açtırmıyoruz'

Güvenliğimiz önceliklerimizin başında geliyor. Türkiye terör örgütleriyle, çetelerle mücadelede tarihinin en başarılı neticelerini bizim dönemimizde almıştır, almaya da devam ediyor. Terör örgütlerine sınırlarımız dahilinde ve haricinde vurulan darbeler milletimiz bu noktada huzur içinde yaşıyor. Organize suç örgütlerine göz açtırmıyoruz.

'Çevreci biziz'

İmar barışını 15 Haziran’a kadar uzattık. Ben de İstanbul gibi bir şehrin belediye başkanlığını yapmış biri olarak Özhaseki'de Kayseri’de 5 dönem belediye başkanlığı yaptı. Bizde yeni yeni müjdeler var. Şehirlerimizi millet bahçeleri ile donatmaya başladık. CHP zihniyetinin hafsalası bunları almaz. Çevreci biziz.

Millet kıraathanelerini de millet bahçelerinin bir köşesine inşa edeceğiz, çayı simidi keki ücretsiz olacak, millet kıraathaneleri de 24 saat açık olacak

Ankara’da proje hazırlanıyor, inşallah inşası da başlayacak.

İşte AK Parti'nin Ankara adayları...

Akyurt: Hilal Ayık

Altındağ: Asım Balcı

Ayaş: Burhan Demirbaş

Bala: Ahmet Buran

Beypazarı: Tuncer Kaplan

Çamlıdere: Hazım Caner Can

Çankaya: Amber Türkmen

Çubuk: Baki Demirbaş

Elmadağ: Gökhan Küçükçelebi

Evren: Hüsamettin Ünsal

Güdül: Muzaffer Yalçın

Haymana: Özdemir Turgut

Kahramankazan: Serhat Oğuz

Kalecik: Duhan Kalkan

Keçiören: Turgut Altınok

Kızılcahamam: Süleyman Acar

Mamak: Murat Köse

Nallıhan: İsmail Öntaş

Pursaklar: Ayhan Yılmaz

Sincan: Murat Ercan

Şereflikoçhisar: Melih Memiş Çelik

Yenimahalle: Veysel Tiryaki

Cumhur İttifakı adayları...

Etimesgut: Enver Demirel

Gölbaşı: Ramazan Şimşek

Polatlı: Mürsel Yıldızkaya