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Erdoğan AK Parti Ankara adaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'AK Parti Ankara Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Programı'nda, başkent ilçelerinin belediye başkan adaylarını açıkladı.

01 Ocak 2019 Salı 15:21
Erdoğan AK Parti Ankara adaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen "AK Parti Ankara Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Programı"nda konuştu. Erdoğan, yerel seçimlerde Ankara için yarışacak ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

'Biz Ankara'yı çok sevdik'

2019’un ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlı olmasını diliyorum.  15 Temmuz’un gazi şehri Ankara’yı selamlıyorum. İster atadan Ankaralı olsun ister başka şehirlerden gelsin Türkiye’nin başkentinde yaşama bahtiyarlığına erişen kardeşlerimi selamlıyorum. Gönlümüzü dünyanın neresine atarlarsa atsınlar sonun da döner dolaşır gelir Ankara’ya düşer. Şahsım için Rize ata yurdumdur, İstanbul hayata ve siyasete başladığım şehirdir. Son 17 yıldır zamanının önemli bölümünü burada geçiren biri olarak biz Ankara’yı çok sevdik, Ankara da bizi sevdi. 16 yıldır bizi bırakmadı, bırakmayacak. Bu sevda için Ankara için en doğrusunu yapmaya çalışıyoruz.

'Milletle aramızdaki bağ koptuğu gün misyonumuzun bittiği gündür'

Ankara siyasetin de hizmetin de yatırımın da en iyisine layıktır. Ankara başkenttir. Türkiye’yi dünyada temsil eden şehirdir. AK Parti kurulduğu günden beri her an seçime hazır olan bir partidir. Seçim dönemlerinde sadece milletimizin karşısına çıkartacağımız adayların isimlerini belirliyoruz. Bu isimleri de milletimizle belirliyoruz.  Günün 24 saati, haftanın 7 günü halkın hizmetinde olmayan, kapısı açık bulunmayan, ulaşılamayan hiçbir ismin de AK Parti’de vekil, belediye başkanı, teşkilat yöneticisi olabilmesi mümkün değildir. Milletimizle aramızdaki bu güçlü bağ koptuğu gün bizim de misyonumuzun bittiği gündür. Bu bağın ilk günkü gibi sağlam olduğunu biliyoruz.

'Milletimizin gönlünden düşenin bizim nezdinden yeri olmaz'

Bu kriterlere uygun şekilde çalışmayan vekiller de belediye başkanları da olsa varsa o zaman milletimizin gönlünden düşmüş demektir. Bugüne kadar Çankaya’ya gelenler hizmet vermedi, veremedi. İsmi büyük Çankaya’nın ama içindeki hizmete bakınca ne yazık ki rezalet. Yeni Mahalle aynen öyle.
5 dönem 21 yıl Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı yapmış Genel Başkan Yardımcımızı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapmış bir yol arkadaşımızı Ankara’ya Büyükşehir Belediye Başkan adayı yaptık. 25 adayımız Cumhur ittifakı olarak Ankara’da dönüşüm değişimi 1 Nisan’da başlatacağız. Milletimizin gönlünden düşenin bizim nezdinde yeri olmaz. 

'Yükseköğrenimi ulaşılabilir kıldık'

İktidara geldiğimizde Türkiye’yi eğitim, sağlık, adalet, emniyet bu dört temel taş üzerinde yükselteceğimizin sözünü vermiştim.  Eğitimde ilk önce eğitimin altyapısı ile ilgili tıkanıklıkları gidermek için hamle başlattık. 1 milyon 32 bin kişi destek personeli ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığı’nda görev yapıyor. Yükseköğrenimi ulaşılabilir kıldık. Lisans öğrencilerinin kredi burs oranlarını geldiğimizde 45 TL alıyorlardı, Ocak itibariyle bunu 500 TL’ye çıkardık. Master öğrencilerini 1000 TL, doktora 1500 TL’ye çıkardık.

'Eğitimde kaliteyi yükselteceğiz'

Bay Kemal öğrencilerin kalacağı yurt yok diyor. Türkiye’de ne kadar yurt var haberi yok. Çünkü kılavuzu karga, sıkıntı burada. Yurt yapımlarımız yine devam ediyor. Katsayı, okul katkı payı gibi engelleri ortadan kaldırarak her öğrencimizin yüksek öğrenime gelişini kolaylaştırdık. Önümüzdeki dönem için hedefimiz eğitim öğretimde kaliteyi yükseltmek olacaktır. Söz verdiğimiz 37 stadyumdan, 16 adedini tamamladık. Lisanslı sporcu sayısı 278 binden 8 milyon 360 bine çıkardık.

'Bay Kemal SSK Genel Müdürü iken bunlar var mıydı?'

En büyük reformları gerçekleştirdiğimiz alanların başında sağlık geliyor. Ülkemizde Genel Sağlık Sigortası şemsiyesinin dışında kalan kimse yoktur. Bay Kemal SSK Genel Müdürü iken bunlar var mıydı? Bunları yapamadın. Savaş Ay seni çok iyi anlattı. Ve o dönemde sefalet vardı hastanelerimizde. Ama şimdi hamdolsun hastanelerimiz modern, ileri teknoloji ile donatılmış vaziyette. Yakında Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’ni de hizmete açıyoruz. Adalet sistemimizi geçmişte en çok zarar gören kurumların başında geliyordu. En iyi yargı hizmetini verebilmek için pek çok reformu hayata geçirdik

'Suç örgütlerine göz açtırmıyoruz'

Güvenliğimiz önceliklerimizin başında geliyor. Türkiye terör örgütleriyle, çetelerle mücadelede tarihinin en başarılı neticelerini bizim dönemimizde almıştır, almaya da devam ediyor. Terör örgütlerine sınırlarımız dahilinde ve haricinde vurulan darbeler milletimiz bu noktada huzur içinde yaşıyor. Organize suç örgütlerine göz açtırmıyoruz.

'Çevreci biziz'

İmar barışını 15 Haziran’a kadar uzattık. Ben de İstanbul gibi bir şehrin belediye başkanlığını yapmış biri olarak Özhaseki'de Kayseri’de 5 dönem belediye başkanlığı yaptı. Bizde yeni yeni müjdeler var. Şehirlerimizi millet bahçeleri ile donatmaya başladık. CHP zihniyetinin hafsalası bunları almaz. Çevreci biziz.
Millet kıraathanelerini de millet bahçelerinin bir köşesine inşa edeceğiz, çayı simidi keki ücretsiz olacak, millet kıraathaneleri de 24 saat açık olacak 
Ankara’da proje hazırlanıyor, inşallah inşası da başlayacak.

İşte AK Parti'nin Ankara adayları...

Akyurt: Hilal Ayık

Altındağ: Asım Balcı

Ayaş: Burhan Demirbaş

Bala: Ahmet Buran

Beypazarı: Tuncer Kaplan

Çamlıdere: Hazım Caner Can

Çankaya: Amber Türkmen

Çubuk: Baki Demirbaş

Elmadağ: Gökhan Küçükçelebi

Evren: Hüsamettin Ünsal

Güdül: Muzaffer Yalçın

Haymana: Özdemir Turgut

Kahramankazan: Serhat Oğuz

Kalecik: Duhan Kalkan

Keçiören: Turgut Altınok

Kızılcahamam: Süleyman Acar

Mamak: Murat Köse

Nallıhan: İsmail Öntaş

Pursaklar: Ayhan Yılmaz

Sincan: Murat Ercan

Şereflikoçhisar: Melih Memiş Çelik

Yenimahalle: Veysel Tiryaki

Cumhur İttifakı adayları...

Etimesgut: Enver Demirel

Gölbaşı: Ramazan Şimşek

Polatlı: Mürsel Yıldızkaya

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 15:21
  1. Kayseri
  2. Rize
  3. İstanbul
  4. Recep Tayyip Erdoğan
  5. Ankara
  6. AK Parti Ankara Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı

YORUM YAZ

  • Hy-hyHy-hy41 dk önce
    Anlaşılan bu kadar sitilip'te bu kadar memnun olan başka bir millet varmıdır?Usta artık emekli ol...Bu kadar cebinden para çalınıpta bu kadar rahat karşılama olurmu? Aylık 13 ekmekten,9 ekmeğe düştü;4 ekmeğimi çaldılar.Ben ve çevremden sana ekmek çıkmaz.Sen yağan yagmurda ıslan,sana herşey neyi hatırlatır ama bizi hatırlatmaz.En az %30 oy kaybettiniz.
  • HakkıHakkı1 sa önce
    Değerli akit gazetesi ve akit tvdeki kardeşlerim. NE OLUYOR?Ben bu yazıyı bir çok yere gönderiyorum. Denizli savcısı kamyon kazasıyla karlov suikastle,rize emniyet müdürü suikastle astronomi profları tren kazasıyla zekai aksakallı uzak atamayla metin temel paşa alt görevle operasyona uğruyor. Yıllarca fetö toplantılarına katılmış ve türlü kitaplara bulaşmış insanlar komisyonlarca sinsice salınıyor. FETÖ SİNSİCE DAHA BÜYÜK BİR ŞEYE HAZIRLANIYOR BENCE DEMEDİDEMEYİN. Bence Abdurahman DİLİPAK hocamın çok ciddi bir uyarı yazısı yazması lazım. Şu başlıklara baksa birçok kanıt bulacağına eminim.1.fetö ile mücadele edenler neden operasyona uğruyor ve neden bunlar sıradan tesadüfi gibi görünüyor?2. Meb mükâfatlarında okul müdürü olmak ve torpil kapmak için iktidardan görülen eğitim bir sene kimler sızıyor.3. Ak parti belediye başkanı seçilen yeni adaylar hakkında neden bazı illerde yoğun eleştiri var? Örneğin samsunda neden trabzonlu bir aday var? Yorumlar neden kötü?4. Metin paşa ve zekai paşa neden bir alt görevde?5. Eğitim birsen meb bakanını tüm okul müdürlerine dokunursan kaos olur aşil tendomu olur diye niye tehdit etti?6. Şubatta fetö chp hdp ve akp içindeki sızıntılar neye hazirlaniyor?
  • erden canerden can1 sa önce
    Selamunaleykum baskanim sizi cok seviyoruz yanliz bu marketlerde alisveris yapinca her poset icin 25 kurus istenmesdi posetin para ile satilmasi iyi olmadi su anda marketlerde musteri ile kasiyerler ile cok sert tartismalar yasaniyor musteri bu kadar urun aldim birde poset parasimi verecegim diyor kasiyer posetler bana zimmetli bedeva veremem diyor bence bu cevre temizligi ancak ilkokulda cocuklara ders olarak okutulursa faydasi olur poseti para ile almak vatandasa cok buyuk sikinti veriyor en kisa zamanda bu yanlis kanunun duzeltilmesini bekliyoruz allahim yar ve yardimciniz olsun amin
  • selim akayselim akay1 sa önce
    İrancılar saudilerin vahabi uşakları sadece erdoğan demek olmaz sayın Cumhurbaşkanımız

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