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Gündem Erdoğan afet bölgesinde! Yangınların olduğu bölgelerde verilecek destekleri açıkladı
Gündem

Erdoğan afet bölgesinde! Yangınların olduğu bölgelerde verilecek destekleri açıkladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris'te yangın bölgesinde yaptığı inceleme sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Afetzedelere yapılacak yardımları madde madde sıralayan Başkan Erdoğan, "Yanan ve hasar gören evlere 50 bin liraya kadar mobilya yardımı yapılacak. Ev kiralayanlara kira yardımı yapılacak. Esnafın kredi ödemeleri ertelenecek. Faizsiz esnaf kredisi verilecek." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-07-31 20:43:00 - 2021-07-31 21:10:58
Erdoğan afet bölgesinde! Yangınların olduğu bölgelerde verilecek destekleri açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris'te inceleme sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Milas'taki yangınla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Ormanlarımızı yakanı bulmak boynumuzun borcu. Bu siyaset konusu yapılacak bir mesele değildir. Türkiye bu yangınların izini kısa sürede silecektir. Hiçbir vatandaşımızın mağdur edemeyiz."

Yanan alanlarda ilk yağmurla birlikte fidan dikimlerine hemen başlanacaktır.

Yanan ve hasar gören evlere 50 bin liraya kadar eşya desteği sağlanacak.

Ev kiralayanlara kira yardımı yapılacak.

Esnafların kredi ödemeleri ertelenecek.

Faizsiz esnaf kredisi verilecek.

Bir ay içerisinde evlerin inşasına başlanacak."

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Yorumlar

Murtaza siralar

Akp teskilatina uyeyse ordakiler yardim alir.digerleri kol saati
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Reis

Destek yerine uçak gönder. Memleket yanıyor.
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