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Erdoğan açıklayacak! Binlerce kamu çalışanına müjde

Milli Eğitim Bakanlığı, Doğu ve Güneydoğu’da görev yapacak öğretmenlere maaş ve kıdem teşviği üzerinde çalışıyor. Buna göre, dezavantajına göre bölgeler altı dereceye ayrılacak. Her bir bölgenin ücreti de zorluk derecesine bakılarak belirlenecek. Bu öğretmenlerin kıdemleri de diğer öğretmenlere göre yükseltilecek.

26 Aralık 2018 Çarşamba 07:22
Erdoğan açıklayacak! Binlerce kamu çalışanına müjde

Milli Eğitim Bakanlığı’nın ‘2023 Eğitim Vizyonu’nda yer alan Doğu ve Güneydoğu’da görev yapan öğretmenlerin çalışmasına yönelik kurulacak teşvik mekanizmasında sona gelindi. Milli Eğitim ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ortak yürüttüğü teşvik çalışmasında öğretmenlere müjdeli haberler verilecek. Teşvik tamamlandığında projeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak.

Bölgelerine göre değişecek

Bakanlığın hazırladığı teşvik mekanizmasına göre ‘dezavantajlı bölgeler’ olarak belirlenen Doğu ve Güneydoğu’daki bazı illerde öğretmenlere çeşitli teşvikler sağlanacak. Buna göre bölgeler, şartlarına göre ayrılacak ve her bölgeye ayrı bir teşvik verilecek. Dezavantajına göre bölgeler altı dereceye ayrılacak. Her bir bölgenin ücreti de zorluk derecesine göre belirlenecek.

Doğuda görev yapan öğretmenler birçok zorlukla karşılaşıyor. Bazı bölgelerde öğretmenler odun kırıp soba yakıyor.

5 katına kadar ek ücret

Düzenlemeyle birlikte bir öğretmen şartlar açısından ‘en az olumsuz bölge’ olarak belirlenen birinci bölgede Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın belirlediği oranda ücret alacakken şartları en ağır olan bölgedeki öğretmen 5 katına kadar fazla ek ücret alabilecek.

Kıdem de yükselecek

Teşvik çalışmasında öğretmenlere ek ücretten sonra özlük haklarında da iyileştirme planlanıyor. Bu çerçevede kendi isteğiyle dezavantajlı bölgelerde görev isteyen öğretmenlerin, Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirleyeceği süre zarfında çalışması halinde kıdemleri de arttırılacak. Öğretmen dezavantajlı bölgelerde 6 yıl görev yapması durumunda avantajlı bölgelerde çalışan öğretmenden daha kıdemli olacak.

Tayin kolaylığı sağlanacak

Milli Eğitim Bakanlığı bir önemli düzenlemeyi de tayinlerde yapacak. Buna göre Doğu ve Güneydoğu’da, bakanlığın belirleyeceği sürede görev yapan öğretmenler avantajlı bölgelere tayinini istediği takdirde kolaylık sağlanacak. Teşvik paketinin yürürlüğe girmesi ile bakanlık, öğretmenlerin taleplerine göre sözleşmeli öğretmenlik modelini bitirmeyi planlıyor.(Yeni Şafak)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 07:22
  1. öğretmen
  2. kıdem
  3. doğu

YORUM YAZ

  • nilhannilhan48 dk önce
    Orada görev yapan diğer memurlar niye yok sayılıyor
  • mehmetmehmet1 sa önce
    Doğu ve güneydoğuda sadece öğretmenler mi görev yapıyor?öğretmen olmayanlar kamu personeli değilmi.Eğer bir hak varsa yada verilecekse adaletli bir şekilde yaklaşılmalı.
  • AHMETAHMET1 sa önce
    Çooook geç kalınmış bir karar.25-30 yıl önce Doğuda ne zorluklarla görev yaptık. Doğuya tayini çıkan öğretmen 6 ay sonra muhakkak bir yolunu bulup Batıya tayinini yaptırıyordu.Adamı olmayan yıllarca zorluk çekiyordu"Böyle adalet olur mu?" diye hayıflanıyorduk. . O zamanlar ,maaşların farklı olması gerektiğini savunmuştuk hep.
  • yusuf toygunyusuf toygun1 sa önce
    sadece öğretmenler can. gündüzleri yarım yarıbuçuk deste olup sonrasını kafelerde geçiren şu yeni nesil öğretmenler...doğuda öğretmen olmak zorda, imam olmak kolay mı, katip olmak kolay mı, esnaf olmak, çifçi olmak kolay mı? hasılı devletin pastası vatandaş arasında adil/eşitbölüştürülmezse buhran kaçınılmaz olur.
  • ERSOY ERSOY 2 sa önce
    2019 da müjdelere doğacağız doğal gazda elektirikte indirim müjdesi ohh
  • Hy-hyHy-hy2 sa önce
    Baskılı kâğıtlardan verelim ama insan gibi yaşamayın.

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