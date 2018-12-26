Erdoğan açıklayacak! Binlerce kamu çalışanına müjde

Milli Eğitim Bakanlığı’nın ‘2023 Eğitim Vizyonu’nda yer alan Doğu ve Güneydoğu’da görev yapan öğretmenlerin çalışmasına yönelik kurulacak teşvik mekanizmasında sona gelindi. Milli Eğitim ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ortak yürüttüğü teşvik çalışmasında öğretmenlere müjdeli haberler verilecek. Teşvik tamamlandığında projeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak.

Bölgelerine göre değişecek

Bakanlığın hazırladığı teşvik mekanizmasına göre ‘dezavantajlı bölgeler’ olarak belirlenen Doğu ve Güneydoğu’daki bazı illerde öğretmenlere çeşitli teşvikler sağlanacak. Buna göre bölgeler, şartlarına göre ayrılacak ve her bölgeye ayrı bir teşvik verilecek. Dezavantajına göre bölgeler altı dereceye ayrılacak. Her bir bölgenin ücreti de zorluk derecesine göre belirlenecek.

Doğuda görev yapan öğretmenler birçok zorlukla karşılaşıyor. Bazı bölgelerde öğretmenler odun kırıp soba yakıyor.

5 katına kadar ek ücret

Düzenlemeyle birlikte bir öğretmen şartlar açısından ‘en az olumsuz bölge’ olarak belirlenen birinci bölgede Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın belirlediği oranda ücret alacakken şartları en ağır olan bölgedeki öğretmen 5 katına kadar fazla ek ücret alabilecek.

Kıdem de yükselecek

Teşvik çalışmasında öğretmenlere ek ücretten sonra özlük haklarında da iyileştirme planlanıyor. Bu çerçevede kendi isteğiyle dezavantajlı bölgelerde görev isteyen öğretmenlerin, Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirleyeceği süre zarfında çalışması halinde kıdemleri de arttırılacak. Öğretmen dezavantajlı bölgelerde 6 yıl görev yapması durumunda avantajlı bölgelerde çalışan öğretmenden daha kıdemli olacak.

Tayin kolaylığı sağlanacak

Milli Eğitim Bakanlığı bir önemli düzenlemeyi de tayinlerde yapacak. Buna göre Doğu ve Güneydoğu’da, bakanlığın belirleyeceği sürede görev yapan öğretmenler avantajlı bölgelere tayinini istediği takdirde kolaylık sağlanacak. Teşvik paketinin yürürlüğe girmesi ile bakanlık, öğretmenlerin taleplerine göre sözleşmeli öğretmenlik modelini bitirmeyi planlıyor.(Yeni Şafak)