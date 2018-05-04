Erdoğan açıkladı! Türkiye'de çip fabrikası kuruyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde İstanbul Gençlik Festivali kapsamında gençler ile bir araya geldi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsung Türkiye'de çip fabrikası kurulması üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Erdoğan, 'Güney Kore'de, Samsung'a gelin Türkiye'de bir çip yatırımı yapın, her türlü teşviği veririz' dediğini açıkladı.

SAMSUNG ÇİP FABRİKASI KURUYOR!

Kore ziyaretinin sorulması üzerine Erdoğan yatırımlara dikkat çekti. Kore'de Samsung'u ziyaret ettiğini belirten Erdoğan, çip fabikası yatırımı için iş birliği çağrısı yaptığını belirterek, ''Arazi tahsisinden KDV ve enerji indirimine varana kadar vereceğimiz teşvikler ile sizlere getiri sağlamış olacağız dedik. Koreliler bize, Kore savaşından dolayı kan kardeş derler, 'madem kan kardeşiz gereğini yapalım' dedik. Ortak yatırıma gireceğiz. Biliyorsunuz Samsung, Vestel ile ortaklıkları var ama bu alanda Türkiye'de yeni bir ortaklığa girerlerse bizi güçlendirecek ve rahatlatacak. İnşallah hayırlı olur'' dedi.