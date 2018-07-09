Erdoğan açıkladı: Kutlamalar iptal!

Başkan Erdoğan konuşmasında şu ifadelerde bulundu:

Dün akşam saatlerinde meydana gelen elim tren kazası sebebiyle törenimizin halk oyunları, lazer ve ışık gösterileri gibi kutlama bölümlerini iptal ettik. Tabi bu kazada ölen kardeşlerime Allah’tan rahmet diliyorum, yaralı kardeşlerime şifalar diliyorum. Tüm yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Milletimizin de başı sağ olsun. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.