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Gündem Erdoğan açıkladı: Küçükçekmece saldırısının faillerinden biri yakalandı.
Gündem

Erdoğan açıkladı: Küçükçekmece saldırısının faillerinden biri yakalandı.

Yeniakit Publisher
2024-02-11 14:02:00 - 2024-02-11 14:46:09
Erdoğan açıkladı: Küçükçekmece saldırısının faillerinden biri yakalandı.

31 Mart Yerel Seçimleri için çalışmalarına ara vermeden devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ mitinginde açıklamalarda bulunarak Küçükçekmece saldırısının faillerinden birinin yakalandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ Hükümet Caddesi'ndeki Valilik Önü'nde düzenlediği mitingte Küçükçekmece saldırısı yapanlardan bir tanesinin yakalandığını diğerlerinin de yakalanacağınısöyledi.

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