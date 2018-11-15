0553 313 94 23

Erdoğan 24 yıl önce işaret etmişti! 'Şuraya cami yapacağız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994 yılında 'Cami yaptıracağız' diyerek bugün Taksim'e yapılan caminin yerini işaret ettiği görüntüler ortaya çıktı.

15 Kasım 2018 Perşembe 10:51

Bundan 24 yıl önce, 1994 yerel seçimlerinde Refah Partisi'nden İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olan Recep Tayyip Erdoğan, Taksim'de bir binanın tepesinde gazetecilere projelerini anlatırken görüntülenmişti. O projeler arasında Taksim'e yapılması planlanan cami de vardı.

24 yıl önce işaret etmiş

Halen inşaatı süren Taksim'deki camide çalışmalar devam ederken, bundan tam 24 yıl önce Başkan Erdoğan, Taksim'e camii yapacağı yeri gösteriyor.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 10:51
  1. İstanbul
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. erdoğan istanbul büyükşehir belediye başkan adayı
  4. taksim cami

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yerel mahkeme AYM’yi takmıyor
    1. Yerel mahkeme AYM’yi takmıyor
    2. Kar yağışı, Doğu Anadolu'yu vurdu! 270..
    3. Aydın'ın Didim ilçesinde 2 muhtar..
    4. "Türbanlılar dikkate alınmayacaktır"..
    5. 7 bin 21 bekçi alımları ne zaman?
    6. Çocuk istismarı sanığına 6 yıl 8 ay,..
    7. Bakan Turhan: İptal yok öteleme var
    8. Taksi sürücüsü turist müşterisini darp..
    9. Niğde'de aynı aileden 3 kişi sobadan..
    10. Ormanda uyuşturucu kullanan..
    11. ‘Mahir Eller’ Suriyelilere dokunacak
    12. Erdoğan 24 yıl önce işaret etmişti!..
    13. Brexit anlaşmasında tarih belli oldu
    14. James rekor kırdı Lakers kazandı!
    15. Ahmet Türk Kılıçdaroğlu'yla gizli..
    16. Ankara'da kaçak akaryakıt operasyonu!..
    17. Kocaeli'de TIR özel halk otobüsüne..
    18. Gram altın piyasaya düşüşle başladı
    19. Melania Trump'ın uçakta kavga ettiği..
    20. İstanbul'da soğuk havada üşüyen köpek..
    'Adı bile hazırdı Türkiye darbe vurdu' PKK'lı terörist böyle itiraf etti
    'Adı bile hazırdı Türkiye darbe vurdu' PKK'lı terörist böyle itiraf etti
    Skandal! Homo FETÖ'cü, cezaevinde avukatıyla basıldı
    Skandal! Homo FETÖ'cü, cezaevinde avukatıyla basıldı
    Bir köy Müslüman oldu!
    Bir köy Müslüman oldu!
    Türkiye doğalgaz kaynağı buldu! Sondaj başlıyor
    Türkiye doğalgaz kaynağı buldu! Sondaj başlıyor
    Açıklandı! Türkiye'ye dönene 24 bin TL aylık
    Açıklandı! Türkiye'ye dönene 24 bin TL aylık

    Günün Karikatürü

    15 Kasım 2018
    Diriliş Ertuğrul'da tarihi hata: Tarihte örnek bir şahsiyet olan Umur Bey kimdir?
    Diriliş Ertuğrul'da tarihi hata: Tarihte örnek bir şahsiyet olan Umur Bey kimdir?
    İngiliz generalden Münbiç açıklaması: Türk ordusuna...
    İngiliz generalden Münbiç açıklaması: Türk ordusuna...