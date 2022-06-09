Erdoğan 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakının adayı mı? 2023 cumhurbaşkanı seçimi Erdoğan aday olacak mı?

MHP lideri Devlet Bahçeli, her defasında Cumhur ittifakının cumhurbaşkanı adayının Erdoğan olduğunu açıklamakta. MHP lideri Bahçeli, Kızılcahamam’da partililerle yaptığı kampta cumhurbaşkanlığı seçimini hatırlatıp, “Bizim cumhurbaşkanı adayımız nettir, o da Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır” demişti. Muhalefet partileri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden aday olamayacağını iddia ederken, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylığı üzerindin kirli propaganda yapıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yaptığı açıklamada 2023 seçimlerinde aday olup olmayacağına ilişkin noktayı koydu.

Erdoğan 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakının adayı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları: - İzmir'de davetimi bir kez daha yapıyorum. Bay Kemal'e diyorum ki artık kaçak dövüşmeyi bırak. Lafla peynir gemisi yürümekten vazgeç. Adaylık meselesini daha fazla geçiştiremezsin. Habire seçim tarihi belli olsun diyorsun. İşte diyorum seçim önümüzdeki yıl Haziran'ın ortasında yapılacak. Kaçacak yerin yok bay Kemal. Habire siz adayınızı açıklayın diyorsun. Cumhur İttifakı'nın adayı Tayyip Erdoğan."