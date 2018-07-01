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Erdoğan: 2019 yılını Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Yılı ilan edeceğiz

Fuat Sezgin Hoca'nın cenaze töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip,Erdoğan: "2019 yılını inşallah, 'Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Yılı' olarak ilan edeceğiz. Bunun da talimatını verdik" dedi.

01 Temmuz 2018 Pazar 14:04
Erdoğan: 2019 yılını Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Yılı ilan edeceğiz

Fuat Sezgin Hoca'nın cenaze töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip,Erdoğan: "Fuat Sezgin Hocamızı tanıdığım andan itibaren gerçekten ilim noktasında nasıl kararlı bir insan olduğunu gördüm" dedi.

"2019 yılını inşallah, 'Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Yılı' olarak ilan edeceğiz. Bunun da talimatını verdik" diyen Erdoğan, "Hocamızın hayatı boyunca pek çok eseri var, gerek İslam, bilim, düşünce, fizik, tıp, astronomi ve diğer alanlarda kaleme aldığı bu eserleriyle birlikte olayı şöyle cilt olarak raflara dizdiğimizde 1300 ciltlik bir eser ki bunun bir takımı da Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nde yerini almış vaziyette." ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

"Ben de şükranlarımı arz ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Tabi Fuat Sezginhocamızı tanıdığım andan itibaren gerçekten ilim noktasında nasıl kararlı bir insan olduğunu gördüm.

Ve tanıştığım andan itibaren nasıl bir vatan sevdalısı olduğunu gördüm.

Ve Türkiye'ye sevdalı olmasının yanında tüm eserlerini Türkiye'ye nasıl getireceğinin de hep hesabı içerisinde oldu. Bunları kendisiyle konuştuk.

''Sen nereyi beğeniyorsan söyle biz orada bu merkezi oluşturalım'' dedik. Ve hocamız da Gülhane Parkı'nın içerisindeki malum şu andaki müze olarak yaptığımız yeri beğendiğini söyledi.

Ve bizler belediyemizle birlikte orada bu çalışmayı yoğunlaştırdık. Ve şu andaki yere kavuştuk.

Tabi hocamızın hayatı boyunca pek çok eseri var. Gerek islam ilim düşünce fizik tıp astronomi ve diğer alanlarda kaleme aldığı bu eserleriyle beraber olayı şöyle cilt olarak raflara dizdiğimizde 1300 ciltlik bir eser ki bunun bir takımı da cumhurbaşkanlığı kütüphanesinde yerini almış vaziyette. Yurt dışındaki eserlerini de getirme çalışmalarımız sürüyor.

Müzenin yanına da bugün defnini yapacağız. Öyle bir arzusu talebi olmuştu. Bu vesileyle attığımız bu adımda da buna bir ilave yapalım istedik. 2019 yılını inşallah Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Yılı olarak ilan edeceğiz. Bunun da talimatını verdik. İnşallah bu da hem bilim tarihimiz için, hem ilim irfan tarihimiz için hayırlara vesile olur. Bu da bizim onun manevi noktadaki hayatı için bir izdüşümü olur diye düşünüyorum.

Ve diğer merhum kardeşlerime de Allah’tan rahmet diliyoruz, merhume kardeşimize de Allah’tan rahmet diliyoruz. Tüm ailesine baş sağlığı temennilerimizi tekrarlarken milletimizin de başı sağ olsun diyorum. 94 yıllık bir hayat, ama malum bu 60 yılında İstanbul Üniversitesi’ndeki malum olaylardan sonra ne yazık ki hocamız da adeta sürgün yiyen insanlardan bir tanesi olmuş ve Almanya’da çalışmalarını devam ettirmiş. Böyle bir insan… Rabbim cennetiyle müşerref kılsın.''

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2018 Pazar 14:04
  1. İstanbul
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. fuat sezgin

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