Erdoğan 1. Yaşlılık Şûrası’nda konuştu: Anne ve babasıyla yaşayan nesil istiyoruz

Yeni Akit Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde Birinci Yaşlılık Şûrası’nda konuştu. Erdoğan, “İlk insandan bugüne kadar yaşlılık hayatın kaçınılmaz bir dönemi olarak karşımıza çıkıyor. En önemlisi hangi yaşta bulunduğumuzdan ziyade o vakte kadar ne yaptığımız, nasıl yaşadığımızdır. Dünya nüfusu özellikle gelişmiş ülkelerde hızla yaşlanıyor. Ortalama hayat süresi 70’in üzerinde. Gelişmiş ülkeler hızla yaşlanan nüfusları sebebiyle gelecek endişesi içindedir” ifadelerini kullandı.

"Yaşlılara sahip çıkmak geleceğe sahip çıkmaktır"

“Yaşlı nüfus oranımızın yıllar içinde artması bekleniyor” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bunun için gençlerimize en az 3 çocuk mümkünse daha fazlasını tavsiye ediyorum. Bizim gibi ülkeler için nüfus güçtür. Ortada yeterli nüfus yoksa diğer imkanların bir süre sonra yok olup gitmesi kaçınılmazdır. Yaşlı hizmetlerini sadece maddi imkanlarla sınırlı görmek onlara yapılacak en büyük haksızlıktır. Hasta vatandaşlarımızın evde tedavilerini yapıyoruz. Biz yaşlılarını en yüksek makama oturtan, bilgeliği ve pirliği onlarla simgeleyen kültüre sahibiz. Ben anacığımın ayağının altını öperdim, tavsiye ediyorum. Sadece duası bile anaya babaya ömür boyu hizmet etmek için yeterlidir. Şayet bir evde büyükanne, büyükbaba, anne, baba, torunlar bir arada yaşayabiliyorsa o ev günün 24 saati huzur veren bir yerdir. Aynı şehirde yaşayıp anne babalarımızı torunlarla en azından hafta sonu bir araya getirmiyorsak vebal altındayız demektir. Yaşlılara sahip çıkmak aynı zamanda geleceğe sahip çıkmaktır. Hayat boyu öğrenme dediğimiz süreç ile aktif yaşlanma arasında yakın bir ilişki vardır” şeklinde konuştu

“Vizyon belgesi hazırlanıyor”

Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti: “Bakanlığımız 2019-2023 dönemini kapsayan bir vizyon belgesi hazırlıyor. Hiçbir yaşlımızı sokakta veya dört duvar arasında bırakmıyor, hepsine sahip çıkıyoruz. Huzur evlerinde bakılan yaşlı sayısı 14 bine yaklaştı. 65 yaşını geçenlere ödenen yaşlılık maaşı biz geldiğimizde 24 liraydı, şimdi 601 liraya çıktı. Ödemeyi sadece maaşa hak kazanan kişi ve eşinin gelirine göre yapıyoruz. Yaşlı destek programını başlattık. Aktif yaşam merkezleriyle yaşlıların ve engellilerin sosyal hayata karışmasını kolaylaştırıyoruz. Emeklilere ödemeye başladığımız bayram ikramiyeleri de yaşlılarımız için önemli destek oldu.”

“Kuşakların aynı çatı altında yaşadığı Türkiye istiyoruz”

Köklerin en güçlü göstergesinin yaşlılarla, kurulan ilişki biçimi olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Huzurevi tabelalarının arttığı değil, kuşakların aynı çatı altında yaşadığı veya ilişkilerin kesintisiz sürdüğü bir Türkiye istiyoruz” dedi. Erdoğan, annesini, babasını, huzurevine bırakan evlatlar değil, onlarla beraber yaşayan evlatlar istediklerini vurgulayarak, tarihte ve kültürde var olan toplumsal yapıyı korumak ve ihya etmek için çalışmayı sürdüreceklerini söyledi.

‘Asırlık çınar’ Erdoğan ile buluştu

Şanlıurfalı 107 yaşındaki Şükriye Özbay, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluşmanın mutluluğunu yaşadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birinci Yaşlılık Şûrası’nda 100 yaşını aşmış yaşlılarla konuştu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının davetiyle Ankara’ya gelen yaşlıların elini öpen Erdoğan, cumhurbaşkanı ile buluşmanın sevincini yaşayan Şanlıurfalı 107 yaşındaki Şükriye Özbay’a sarıldı. Erdoğan, 100 yaşını aştığını söyleyen İsmail Baran’la da sohbet etti.