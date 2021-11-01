Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde yer alan Çağrı Bey karakterinin kimin oynadığı merak ediliyor. Dizide Çağrı Bey rolünü Erdinç Gülener oynayacak. Peki, Erdinç Gülener kim?

Erdinç Gülener kimdir? Erdinç Gülener oynadığı filmler

Erdinç Gülener 26 Ocak 1971'de İzmit'te dünyaya geldi. İlk orta ve lise eğitimini İzmit’te tamamladı. 1993 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Oyunculuk ana sanat dalını kazanıp 1997 yılında bu okuldan mezun oldu. Aynı yıl Devlet Tiyatrolarının açtığı sınavı kazandı ve Trabzon Devlet Tiyatrosu’nda oyuncu olarak göreve başladı. 8 yıl sonra Ankara Devlet Tiyatrosu’na atandı.2014 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçı kadrosunda görevine devam etmektedir. Erdinç Gülener 2013-2014 sezonunda Atv'de yayımlanan ''Kurtlar Vadisi Pusu'' adlı dizide ''Müfettiş Kane'' rolünde oynamış, 220.bölümde ölerek diziden ayrılmıştır. Erdinç Gülener daha sonra 2014-2016 yılları arasında yayımlanan ''Kertenkele'' adlı dizide ''Ünsal Komiser'' rolünü oynamış, 71.bölümde (2.sezonun finali) ölerek diziden ayrılmıştır.

Gülener, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde oyunculuk eğitmenliği yapmıştır.

Erdinç Gülener oynadığı filmler:

Ustalar Alimler Ve Sultanlar

Bu İşte Bir Yalnızlık var

Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku

Erdinç Gülener oynadığı diziler:

Yeni Evli

Canan

Ben Onu Çok Sevdim

Kurtlar Vadisi Pusu

Kertenkele

Bir Deli Sevda

Çukur

Kırmızı Oda

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz