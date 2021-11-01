  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Erdinç Gülener kimdir? Erdinç Gülener oynadığı filmler
Medya

Erdinç Gülener kimdir? Erdinç Gülener oynadığı filmler

Erdinç Gülener kim? Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi 8 Kasım’da ekranlara gelecek. Diziyi merak edenler Çağrı Bey karakterinin kim olduğunu araştırıyor. Peki, Çağrı Bey’i kim oynuyor. Erdinç Gülener kim kaç yaşında? Erdinç Gülener hangi dizilerde oynadı?

Yeniakit Publisher
2021-11-01 21:38:00 -
Erdinç Gülener kimdir? Erdinç Gülener oynadığı filmler

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde yer alan Çağrı Bey karakterinin kimin oynadığı merak ediliyor. Dizide Çağrı Bey rolünü Erdinç Gülener oynayacak. Peki, Erdinç Gülener kim?

Erdinç Gülener kimdir? Erdinç Gülener oynadığı filmler

Erdinç Gülener 26 Ocak 1971'de İzmit'te dünyaya geldi. İlk orta ve lise eğitimini İzmit’te tamamladı. 1993 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Oyunculuk ana sanat dalını kazanıp 1997 yılında bu okuldan mezun oldu. Aynı yıl Devlet Tiyatrolarının açtığı sınavı kazandı ve Trabzon Devlet Tiyatrosu’nda oyuncu olarak göreve başladı. 8 yıl sonra Ankara Devlet Tiyatrosu’na atandı.2014 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçı kadrosunda görevine devam etmektedir. Erdinç Gülener 2013-2014 sezonunda Atv'de yayımlanan ''Kurtlar Vadisi Pusu'' adlı dizide ''Müfettiş Kane'' rolünde oynamış, 220.bölümde ölerek diziden ayrılmıştır. Erdinç Gülener daha sonra 2014-2016 yılları arasında yayımlanan ''Kertenkele'' adlı dizide ''Ünsal Komiser'' rolünü oynamış, 71.bölümde (2.sezonun finali) ölerek diziden ayrılmıştır.

Gülener, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde oyunculuk eğitmenliği yapmıştır.

Erdinç Gülener oynadığı filmler:

Ustalar Alimler Ve Sultanlar

Bu İşte Bir Yalnızlık var

Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku

Erdinç Gülener oynadığı diziler:

Yeni Evli

Canan

Ben Onu Çok Sevdim

Kurtlar Vadisi Pusu

Kertenkele

Bir Deli Sevda

Çukur

Kırmızı Oda

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Alparslan Büyük Selçuklu Çağrı Bey kimdir? Alparslan Büyük Selçuklu Çağrı Bey'i kim oynuyor?
Alparslan Büyük Selçuklu Çağrı Bey kimdir? Alparslan Büyük Selçuklu Çağrı Bey'i kim oynuyor?

Medya

Alparslan Büyük Selçuklu Çağrı Bey kimdir? Alparslan Büyük Selçuklu Çağrı Bey'i kim oynuyor?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gündeme bomba gibi düştü... Bill Gates'in Türkiye planı ortaya çıktı!
Gündem

Gündeme bomba gibi düştü... Bill Gates'in Türkiye planı ortaya çıktı!

Günlerdir Bodrum'da bulunan ve lüks yatında aralarında Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un da olduğu çok sayıda davetliyle 66'ncı doğum gününü ..
Kadınlar ev ekonomisine katkıda bulunuyorlar
Kadın - Aile

Kadınlar ev ekonomisine katkıda bulunuyorlar

Dikiş kursları sayesinde kadınlar elbiselerini hem ucuza mal ediyor hem de gelir sağlıyor.
Mısır ve ABD'den Kızıldeniz hamlesi
Gündem

Mısır ve ABD'den Kızıldeniz hamlesi

Mısır Ordu Sözcüsü Albay Garip Abdulhafiz, yaptığı açıklamada, Kızıldeniz’de düzenlenen tatbikata Mısır Deniz Kuvvetlerinden “İskenderiye” f..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay