Erden Timur'dan Ali Koç'a olay cevap

Galatasaray ile Fenerbahçe, 2023 Turkcell Süper Kupa maçında karşı karşıya gelmek için 11 Nisan Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılı ekip, 1’inci dakikada Mauro Icardi’nin golüyle 1-0 öne geçti. Golün santrası dahi yapılmadan sarı-lacivertli oyuncular soyunma odasına yönelerek sahadan çekildi.

Maçın hakemi Volkan Bayarslan ve yardımcıları bir müddet bekleyip Fenerbahçe'nin geri gelmeyeceğine emin olduktan sonra maçı tatil etti.

Galatasaray AŞ Başkanvekili Erden Timur ise Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesi sonrası tatil edilen Süper Kupa maçı üzerine açıklamalarda bulundu.

Erden Timur açıklamasında; "İnsanın rahat uyuması iç huzuruna bağlı, o yüzden hep rahat uyuyoruz. Çok fazla söyleyecek şey var. Şahsıma 20'ye kadar hakaret edildi. Hiçbir defa karşılık vermedim. Karşılık versem kendi taraftarımdan çok daha olumlu şeyler alırım. Toplumun gerilmemesi için herkesin her şeyi görmesi lazım." dedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Erden Timur açıklamasının devamında şu cümleleri kullandı:

"Kimse böyle bir maç olsun istemezdi herhalde. Maçın oynanması herkes için, Urfa'daki taraftarlar için iyi olurdu. Temel konu şu gerginliğin bitmesi. Gerginlik devam ederse daha farklı şeyler olmasından herkes endişe ediyor. Ne kadar şey anlatırsak anlatalım, sahada bitiyor her şey. Burada toplumdan taraflı tarafsız herkesin haksızlıkların olup olmadığını bilmesi için en önemli şey veriler. Ne haksızlık yapıldığına teker teker bakılması gerekiyor. Bunlar ortaya çıksın, biz diyoruz ki herkes bunların sonucunu baştan kabul etsin. Herkes gerçeği görsün ki, kafalardaki soru işaretleri bir an evvel kalksın."

"Şeffaflık böyle şeylere fayda eder. Geçenlerde hakem toplantısı sızmıştı. Önce Galatasaray'la ilgili kısım sızdı. Sonra TFF hepsini yayınladı ve görüldü. Bilgiyi gizleyerek herkesi manipüle edebiliriz. Bunu engellemek için tek çare şeffaflık olması."

TFF'NİN SEÇİM KARARI

Galatasaray AŞ Başkanvekili; Ali Koç'un kendisi ile ilgili sarfettiği sözler hakkında "İnsanın rahat uyuması iç huzuruna bağlı, o yüzden hep rahat uyuyoruz. Çok fazla söyleyecek şey var. Şahsıma 20'ye kadar hakaret edildi. Hiçbir defa karşılık vermedim. Karşılık versem kendi taraftarımdan çok daha olumlu şeyler alırım. Toplumun gerilmemesi için herkesin her şeyi görmesi lazım. Birçok defa TFF'yi istifaya davet ettik. Kulüpler Birliği imza toplamaya başlıyordu. Federasyon da buna karşı böyle bir açıklama yaptı. Kulüplerin gösterdiği tavır da amaç hasıl oldu. Hep doğru bir federasyon ve doğru kurullar olsun. 100'e yakın insandan oluşuyor bu listeler." dedi.

Son olarak sosyal medya paylaşımları hakkında konuşan Timur, "Futbolun bir eğlence tarafı da var. Tabii onun dozajı düzeyi önemli. Sosyal medyada tüm yapılanmanın araştırılması gerekiyor. Diğer türlü manipülasyonlar yapılıyor ve konu bir yere gitmiyor. Herkes incelenirse zaten kim yanlış yapıyorsa ortaya çıkacaktır. Devletin bu konuda incelem başlatması lazım. Ben temiz eller başlasın dedikten sonra biliyorsunuz ki bir sürü şey oldu. Belki herkes o zaman çözmeye yönelik imzaları verse bunların hiçbirisi olmayacaktı." cümleleri ile konuşmasını noktaladı.