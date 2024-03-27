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Spor Erden Timur'dan 70 milyon euroluk transfer bombası! Yıldız isim aslan oluyor
Spor

Erden Timur'dan 70 milyon euroluk transfer bombası! Yıldız isim aslan oluyor

Yeniakit Publisher
2024-03-27 16:23:00 - 2024-03-27 16:40:55
Erden Timur'dan 70 milyon euroluk transfer bombası! Yıldız isim aslan oluyor

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, transfer çalışmalarına da ağırlık verdi. Şampiyonlar Ligi'ne gidip kadrosunu daha da güçlendirmeyi hedefleyen sarı-kırmızılılar, dünyaca ünlü yıldızı radarına aldı.

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, transfer çalışmalarına da ağırlık verdi. Şampiyonlar Ligi'ne gidip kadrosunu daha da güçlendirmeyi hedefleyen sarı-kırmızılılar, dünyaca ünlü yıldızı radarına aldı.

Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, bu sezon da Okan Buruk önderliğinde yoluna emin adımlarla devam ediyor.
Son olarak zorlu Kasımpaşa deplasmanına konuk olan sarı-kırmızılı ekip, sahadan 4-3 galip ayrılarak kritik bir 3 puan kazanmıştı.
Bu skorla beraber puanını 81'e yükselten Cimbom, milli araya en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider olarak girdi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Milli maçlar sebebiyle lige verilen arayı Antalya'da kamp yaparak geçiren Galatasaray'da Hatayspor maçının hazırlıkları devam ediyor.

AURIER VE ALİ TURAP TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI

Galatasaray'da yapılan kampta hafif sakatlıkları bulunan Sergie Aurier ile Ali Turap Bülbül takımdan ayrı çalıştı. İki oyuncu antrenörler eşliğinde yeşil zeminde ısınma hareketleri ve topla çalıştı.

Çalışma öncesi Sergie Aurier ve Ali Turap Bülbül, antrenörlerle beraber kale direğini taşıması ise dikkat çekti.
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ICARDI, TORREIRA VE MUSLERA KAMPA BUGÜN KATILDI

Dün başlayan kampa katılmayan Mauro Icardi, Lucas Torreira ve Fernando Muslera ise bugün sabah saatlerinde takıma dahil oldu. Sabah antrenmanında takımla birlikte yer alan bu oyuncular, akşam saatlerinde yapılan çalışmada da takımda birlikte yer aldı.

Sarı-kırmızılı ekip, Hatayspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. Galatasaray'ın Antalya kampı ise 28 Mart Perşembe günü son bulacak.

DÜNYACA ÜNLÜ YILDIZ GÜNDEME GELDİ

A Spor'un haberine göre; yaz transfer dönemi çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray, dünyaca ünlü yıldız Nabil Fekir'i radarına aldı.

Fransız oyuncunun Okan Buruk'un istediği türde bir futbolcu olduğu belirtiliyor. Fekir ise Real Betis'ten ayrılmak istediği biliniyor.

Bu bilgiler ışığında harekete geçen yönetim yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Buruk onayı doğrultusunda sarı-kırmızılılar İspanya ekibi ile temaslara başlayacak.

2026 yılına kadar takımı ile sözleşmesi bulunan yıldız isim, bu sezon 16 maça çıktı ve 2 asist yapabildi.

DEĞERİ TAVAN YAPMIŞTI

Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olan Fransız yıldız, 2018'de Lyon forması giyerken 70 milyon Euro piyasa değerine ulaşmıştı.

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