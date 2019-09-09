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Erdemli’de ’Müzik Günleri’ etkinliği

Erdemli Belediyesi tarafından düzenlenen ’Müzik Günleri2019’, 2-7 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirildi.

09 Eylül 2019 Pazartesi 14:35
Erdemli’de ’Müzik Günleri’ etkinliği

Erdemli Belediyesi tarafından düzenlenen ’Müzik Günleri2019’, 2-7 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirildi.


Sahil Bandı Erdemli 33 Sahnesinde performanslarını sergileyen Berceste,Afraband, Miskin, Vaybe, Mavi, Silgi gurupları 6 gün boyunca vatandaşlarla biraraya geldi. Her akşam saat 20.00’de sahne alan guruplar performansları ilevatandaşlardan tam not aldı.


Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Ayaş Antik Tiyatro Festivali, MedyaGünleri, Kısa Film Festivali, Sinema Günleri gibi projelerle kültürel ve sanatsalalanda önemli etkinlikler düzenlediklerini belirterek, "Erdemli’yi fiziki koşullarnoktasında, eksiklerini yüzde 95 oranında tamamlayarak istediğimiz noktayagetirdik. Tabi ki, yapacaklarımız bitmedi. Ancak bizler fiziki çalışmalarımızınyanında kültürel ve sanatsal projelere de önem verdik. Çünkü milli ve manevideğerlerimizi korurken ve bu değerlerimizi yeni nesillere aktarırken onlara yenisosyal yaşam alanları da oluşturmalıyız. Oluşturduğumuz yeni yaşam alanları ilede ülkemize hayırlı bireyler yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu kapsamdagerçekleştirdiğimiz ’Müzik Günleri’ projesi ile hem vatandaşlarımızın güzel vakitgeçirmesini hem de bu alanda yetenekli gençlerimizin ilçemiz sanatseverleriylebuluşmasını sağladık. Programda yer alan tüm gençlerimizi tebrik ediyorum"dedi.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 14:35
  1. sanat
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