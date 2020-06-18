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Yerel

Erdemli Belediyesi’nden çevre düzenlemesi

Erdemli Belediyesi, ilçe sahil bandında yürüyüş yolu yapımı ile bazı bölgelerde çevre düzenlemesi çalışması yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 12:27:49 -
Erdemli Belediyesi’nden çevre düzenlemesi

Erdemli Belediyesi, ilçe sahil bandında yürüyüş yolu yapımı ile bazı bölgelerde çevre düzenlemesi çalışması yaptı.


Erdemli Belediyesi, korona virüs salgını sürecinde geçilen kontrollü sosyal hayat dahilinde kullanıma açılan alanlarda budama, çiçeklendirme, temizleme, bakım ve onarım faaliyetleri gerçekleştiriyor. İlçede yaşayan özel vatandaşlara yönelik oluşturulan Engelsiz Park Alanı, içinde barındırdığı spor aletleri ile toplumun önemli sosyal alanlarından sayılırken, birçok açık hava organizasyonuna ev sahipliği yapan Talat Göktepe Çamlığı ve sahil bandı da ilçenin uğrak noktaları haline geldi. Bu noktalarda yürütülen faaliyetler ile yeni kontrollü hayat kurallarına uygun sosyal alanlar oluşturan Erdemli Belediyesi, çalışmalarını sürdürerek sahil bandında yapımını gerçekleştirdiği bin metrelik alanda, 65 yaş üzeri vatandaşların eklem problemleri yaşamaması adına özel bir sistem yerleştiriyor.


Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, pandemi süresince evinde kalmak zorunda olan ve şu an da kısmi açıdan kontrollü olarak sosyal hayata dahil olan vatandaşların, bu süreçte en az zarara maruz kalmaları adına ellerinden geleni yaptıklarını vurguladı.

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