Erdemli Belediyesi Hilal Kart’ı Hizmete Sundu

Hilal Kart uygulamasıyla belediyenin yapacağı sosyal inceleme sonucunda belirlenen ihtiyaç sahibi vatandaşlara düzenli olarak birinci derecede sosyal destek aylık 2 bin TL, ikinci derecede sosyal destek aylık 1.500 TL tutarında destek verilecek.

Erdemli Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik hazırlanan Hilal Kart Sosyal Destek Programı’nın lansmanı Erdemli Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Lansmanda konuşan Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, sosyal destek konusunu önemsediklerini belirterek, "Hilal Kart, dar gelirli vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için düşünmüş sosyal destek kartıdır" dedi.

"Hilal Kart Erdemli’nin dayanışma ruhunun yansımasıdır" diyen Başkan Kara, "Hilal Kart sayesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız, belediyemiz tarafından sağlanan sosyal desteklerden daha hızlı, daha kolay ve daha efektif yararlanabilecek. Peki bu karttan kimler yararlanacak? Belediyemiz tarafından yapılacak sosyal inceleme ve değerlendirmeler sonucunda ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen vatandaşlar bu karttan yararlanabilecek" diye konuştu.

Sürdürelebilir ve daha planlı bir sosyal destek anlayışını hedeflediklerine de değinen Başkan Kara, "Bu projenin bir başka önemli yönü de yerel ekonomiye sağlayacağı katkıdır. Kartlarımıza yüklenen bakiyeler Erdemli'mizde anlaşma sağlanan şimdilik 12 yerel işletmelerde, marketlerde kullanılabilecek.

Böylece ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız desteklenirken, esnafımız da kazanacaktır. Yani Hilal Kart ile aynı anda hem sosyal dayanışmayı hem de yerel kalkınmayı güçlendirmiş olacağız" şeklinde konuştu.