Erdemir'in İleri Malzemeler ve Sistemler Yarışması'na başvurular Kasım 2026'da başlıyor

TEKNOFEST kapsamında, OYAK şirketlerinden Erdemir paydaşlığında düzenlenecek "İleri Malzemeler ve Sistemler Yarışması" için başvurular Kasım 2026'da alınmaya başlanacak. Üniversite ve üzeri seviyedeki katılımcılara yönelik yarışma, ulusal ve uluslararası başvurulara açık olacak.

Yarışmayla, ülkenin öncelikli teknoloji ve sanayi alanları doğrultusunda belirlenen hedef malzemelerin, özellikle metal, kompozit ve seramik esaslı çok fonksiyonlu ileri malzemeler odağında prototip seviyede geliştirilmesi, üretilmesi ve test edilmesi amaçlanıyor. OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş'ın aktardığına göre katılımcılar, yayımlanacak şartnamede belirtilen malzemeyi geliştirmeye çalışacak.

Yarışmanın lansmanı, 30 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu etkinliğindeki "Malzemenin Yolculuğu" isimli deneyim alanında yapıldı. TEKNOFEST kapsamında ilk kez bir yarışma için özel lansman düzenlendi. Yarışma, Erdemir ve T3 Vakfı'ndan ilgili teknik uzmanların Haziran 2026'da bir araya gelmesiyle ortaya çıktı; o tarihten bu yana yapılan görüşmelerle olgunlaştı.

Ziyaretçi "Geçmiş" ile "Gelecek" arasında seçim yapıyor

Deneyim alanında klasik sergileme ve bilgilendirme modelinin ötesine geçilerek ziyaretçilerin anlatının aktif bir parçası hâline getirilmesi hedefleniyor. Yolculuk, girişte "Geçmiş" veya "Gelecek" temalı iki farklı rotadan birinin tercih edilmesiyle başlıyor; gruplar hâlinde sağ ya da sol koridora yönlendirilen ziyaretçileri, malzeme teknolojilerinin farklı dönemlerini temsil eden üçer deneyim odası bekliyor.

Her odada dönemi temsil eden sembolik bir obje ve görsel kurgu yer alıyor; yaklaşık 1-2 dakikalık görsel-işitsel içerikle malzemelerin gelişim süreci, kullanım alanları ve gelecekte üstleneceği roller aktarılıyor. Üçüncü ve son odada anlatı yarışmaya bağlanıyor ve ziyaretçiye, geleceğin ileri malzemelerini geliştiren aktörlerden biri olabileceği mesajı veriliyor. Ziyaretçiler bu alanda "Malzemeyi Dönüştür Geleceğe Dönüşsün" temalı fotoğraf alanında hatıra fotoğrafı çektirebilecek, kendilerine anı materyali takdim edilecek.

"Teknolojinin temeli malzemedir"

Yalçıntaş, yarışmayı yalnızca Erdemir'in veya OYAK Grubu'nun ihtiyacını değil, tüm Türkiye'deki teknolojide kullanılan malzeme ihtiyacına bir anlamda çözüm üretebilmek ve yeni malzemeler geliştirebilmek için başlattıklarını söyledi. "Biliyorsunuz, teknolojinin temeli malzemedir. Eğer elinizde doğru malzeme yoksa, gereklilikleri karşılayan bir malzeme yoksa, arzu ettiğiniz teknolojiyi geliştirmeniz neredeyse imkânsız olur" diyen Yalçıntaş, Erdemir Grubu'nun Türkiye'de malzeme teknolojileri alanında en iyi imkânlara sahip firmalardan biri olduğunu kaydetti.

Yalçıntaş yarışmayı, "Türkiye'nin teknoloji geliştirirken ihtiyaç duyduğu malzemeleri kendisinin millî olarak üretmesinde, yerli olarak üretmesinde önemli bir adım" olarak gördüğünü belirtti.

Yarışmacılara sağlanacak destek için "Ar-Ge imkânlarımızı yarışmacılara sunacağız. Malzeme ihtiyaçlarını bizler karşılayacağız" ifadelerini kullanan Yalçıntaş, yarışmanın neticesinde belli bir maddi ödülün de olacağını bildirdi. Başarılı olmaları hâlinde gençlerin geliştireceği malzemenin endüstriyel hâle getirilmesi, ekonomik değer kazanması ve endüstriyel ölçekte üretilmesi için Erdemir Grubu olarak bu malzemeyi geliştiren genç arkadaşlarıyla birlikte olacaklarını da sözlerine ekledi.

Duyuruların üniversiteler, çeşitli mesleki dergiler ve mesleki kuruluşlar aracılığıyla yapılacağını aktaran Yalçıntaş, "Ben, malzeme alanında kendine güvenen tüm gençleri yarışmaya katılmaya davet ediyorum" dedi.