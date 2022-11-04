Erdemir’den Bingöl’e 550 milyon dolar yatırımla peletleme tesisi

Türkiye’nin en büyük entegre yassı çelik üreticisi Erdemir, stratejik bir yatırıma daha imza atıyor. Erdemir, 550 milyon dolarlık yatırımla peletleme tesisi kurarak kendi pelet ihtiyacının çoğunluğunun yurt içi kaynaklardan karşılanmasını sağlayacak. Tesis, grup şirketi Ermaden’in Bingöl-Avnik’teki maden sahasında kurulacak.

OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, “Bu yatırımla hem Erdemir’in en önemli ham madde kalemlerinden pelette dışa bağımlılığı ciddi anlamda azaltacak hem de bölgede istihdama güçlü katkı sağlayacağız” dedi.

Türkiye’nin en büyük entegre yassı çelik üreticisi Erdemir, gerçekleştirdiği yatırım ve satın alma faaliyetleriyle rekabet gücünü ileriye taşıyor. Ülkeye ve paydaşlarına değer üretmek için çalışmalarını sürdüren Erdemir, stratejik öneme sahip, demir çelik sektöründe kritik bir ham maddede dışa bağımlılığı ciddi ölçüde azaltacak büyük bir yatırıma imza atıyor.

Erdemir, grup şirketi Ermaden’in Bingöl-Avnik mevkiinde bulunan demir madeni sahasında yaklaşık 550 milyon dolar yatırımla peletleme tesisi kuracak. Türkiye’nin milli ve yerli kaynaklarının ekonomiye kazandırılmasını hedefleyen bu yatırım hem kurulum hem de işletim aşamasında istihdama büyük katkı sağlayacak. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında temeli atılacak tesisin 36 ila 42 ay içerisinde faaliyete geçmesi planlanıyor.

Ermaden, bölgede son iki yıldır gerçekleştirdiği yoğun rezerv arama ve geliştirme çalışmaları neticesinde 250-300 milyon ton civarında manyetit demir cevheri kaynağı tespit etti. Bu kaynağın işlenerek Türkiye ekonomisine kazandırılması için Erdemir, yılda 3 milyon ton zenginleştirme ve pelet üretim kapasiteli peletleme tesisi kurma kararı aldı. Kurulacak tesiste söz konusu demir cevheri rezervi kapsamında 100 milyon tonu aşkın pelet üretimi hedefleniyor.