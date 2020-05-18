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Sağlık

Erdem: "Sağlık çalışanlarının hakkını ödemek mümkün değil"

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, sağlık çalışanlarının her zaman yanında ve destekçisi olduklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 11:41:35 -
Erdem: "Sağlık çalışanlarının hakkını ödemek mümkün değil"

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, sağlık çalışanlarının her zaman yanında ve destekçisi olduklarını söyledi.


Başkan Erdem, Ceyhan Devlet Hastanesi ve sağlık ocaklarındaki hemşireleri tek tek ziyaret ederek karanfil dağıttı, görevlerinde kolaylıklar diledi.


Hemşirelere ve tüm sağlık çalışanlarına özellikle korona virüs döneminde verdikleri mücadele için teşekkür eden Başkan Erdem, zor şartlar altında toplum sağlığı için gece gündüz demeden, kendi ailelerinden ve sağlıklarından feragat ederek görev yaptıkları için haklarını ödemenin mümkün olmadığını ifade etti. Erdem, "Sağlık çalışanlarımız bizler için çok kıymetli. Özellikle içinde bulunduğumuz korona virüs döneminde canlarını dişine takarak çalışan hemşireler ve diğer sağlık çalışanlarımız bir gün değil her gün hatırlanmalı. Bizler de onları çalıştıkları kurumlarda ziyaret ederek karanfil takdim ettik. Ceyhan Belediyesi olarak her zaman sağlık çalışanlarımızın yanındayız ve destekçileriyiz. Bu zor günlerde kendilerine kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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