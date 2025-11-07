Erdem Atay’dan Fondaş Gazetecilere Sert Tepki! “ABD’den, İngiltere’den, İsrail’den fon alıyorlar; bu gazetecilik değil ihanet!”
CZR Haber’de konuşan gazeteci Erdem Atay, gözaltına alınan fondaş gazeteciler hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Atay, kamuoyunda büyük yankı uyandıran soruşturmaya ilişkin olarak, “Ruşen Çakır’ın, Şaban Sevinç’in, Soner Yalçın’ın, Aslı Aydıntaşbaş’ın Ekrem İmamoğlu’yla nasıl içli dışlı olduklarını bilmiyor muyuz?” diyerek tepkisini dile getirdi.
Sabah saatlerinde ifadeye alınan Soner Yalçın, Şaban Sevinç, Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan ve Batuhan sorgularının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Gelişmelerin ardından açıklama yapan Atay, fondaş medyanın karanlık bağlantılarına dikkat çekerek şöyle konuştu:
“Ruşen Çakır, eşiyle birlikte İBB’nin parasıyla Roma’ya bedava tatile gitmedi mi? İmamoğlu’nun reklamlarından, yurtdışı fonlarından para almadı mı? Almanlara, Amerikalılara, İngilizlere, Norveçlilere, İsrail’e çalışan bu yapının gazetecilikle ne ilgisi var? Bu resmen Türkiye’ye operasyon çekmektir!”
