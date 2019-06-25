0553 313 94 23

Erdek’ten Avşa ve Marmara’ya deniz otobüsü seferi

GESTAŞ şirketi deniz otobüsü ile Erdek-Avşa-Marmara seferlerine başlıyor.

25 Haziran 2019 Salı 15:38
Erdek’ten Avşa ve Marmara’ya deniz otobüsü seferi

GESTAŞ şirketi deniz otobüsü ile Erdek-Avşa-Marmara seferlerine başlıyor.


Erdek-Avşa-Marmara deniz hattı RO-RO seferlerini sürdüren GESTAŞ, Conk Bayırı isimli 290 yolcu kapasiteli deniz otobüsünü Erdek-Avşa-Marmara deniz hattına koydu. Erdek’ten sabah saat 09.30 hareket edecek olan mini deniz otobüsü, yaklaşık 30 dakikada Avşa Adası’na ulaşacak. Mini deniz otobüsünün Avşa ve Marmara’dan Erdek’e dönüş sefer saatlerinin belirlenmesi için çalışmaların halen devam ettiği, yolcu bilet ücretlerinin de önümüzdeki günlerde açıklanacağı bildirildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 15:38
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ADSYB Damızlık Düve Merkezinde yetiştirilen ilk parti 68 düve ihaleye çıkıyor
    1. ADSYB Damızlık Düve Merkezinde..
    2. Erzincan’daki cinayetten dram çıktı
    3. Başkan Alan’a Kardemir Karabükspor..
    4. Tapu ve imar kanununda değişiklik..
    5. "Suudi Arabistan'daki soruşturmanın..
    6. Kahta’da hırsızlar tutuklandı
    7. Mezuniyet diplomasını küçük oğlu ile..
    8. VakıfBank'a Brezilyalı smaçör
    9. Umumi tuvaletlerdeki tehlike! |..
    10. Bixby nedir ne işi yarar? Bixby nasıl..
    11. Şanlıurfa’da futbol yaz okuluna yoğun..
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan Badavut’tan..
    13. Türkiye'den Suudi Arabistan'daki Abha..
    14. Fırlatılan roketin çekirdeği okyanusa..
    15. Türkeli’de çevre temizliği etkinliği
    16. İlk Akit duyurmuştu! Fredrik..
    17. Case IH traktör tanıtım günleri..
    18. Burhaniye’de yaptılar, Balıkesir’de..
    19. TOBB’dan meclis üyelerine..
    20. Ekrem İmamoğlu mal varlığını açıkladı
    21. Uluslararası Paralimpik Masa Tenisi..
    22. İnek, koyun ve tavuklar yanarak telef..
    23. Yılmaz: “Kararlı adımlarla..
    24. Tunceli'de kaybolan genci arama..
    25. Beşiktaş, Dr. Sarper Çetinkaya ile..
    26. Ünverdi’den Ninova Nöroteknoloji Ar-Ge..
    27. Sarıkamış’ta ayı ile karşılaşan inşaat..
    28. Malatya sporcular muaythai..
    29. Kahta Ziraat Odası Haziran Ayı meclis..
    30. Kapkaç anı güvenlik kamerasında
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması

    Günün Karikatürü

    25 Haziran 2019
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı