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Yerel Erdek'te tarihi eser operasyonunda 3 kişi yakalandı
Yerel

Erdek'te tarihi eser operasyonunda 3 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-10-07 02:28:00 -
Erdek'te tarihi eser operasyonunda 3 kişi yakalandı

Balıkesir Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi yakalandı.

Erdek ilçesi Atatürk mahallesinde bir ikamette tarihi sikkeler olduğu bilgisi alınması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahsın ikametinde ve kendisinin kullandığı komşusuna ait ikamette yürüttükleri operasyonda toplam 3 bin 882 adet sikke, 1 adet el dedektörü, dedektöre ait kulaklık, 2 adet amonyak çözelti ve telli fırçalar, 1 adet av tüfeği, 26 adet tüfek kartuşu, 87 adet fişek, tarihi eser satışından elde edildiği değerlendirilen 510 bin Türk Lirası nakit para ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak 3 şüpheli şahıs yakalanıp haklarında adli işlemler başlatıldı.

Kaynak: İHA

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