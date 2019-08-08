Erdek’te kurbanlıklar satışa çıktı

Kurban Bayramı’na kısa bir süre kala Erdek’te kurbanlıklar görücüye çıktı.

Erdek Otogarı yakınında TIR Parkı Alanı’nda kurulan kurbanlık pazarında küçük ve büyükbaş hayvanlar sahiplerini bekliyor. Satış alanında fiyat araştırması yapan vatandaşlar ise tek başına büyükbaş hayvan almanın mümkün olmadığını, dolayısıyla mecburen ortaklaşa hayvan almanın daha cazip olduğunu söylerken, hayvan satıcılarının ise artan maliyetlerden şikayetçi olduklarını dile getirdi.Küçükbaş hayvan satıcıları satışların oldukça iyi olduğunu söylerken, “Küçükbaş kurbanlıklarımız 1200-2000 TL arasında alıcı buluyor. Çok şükür satışlarımız güzel. İnşallah bayrama hiçbir şey kalmayacak.” diye konuştu.