Erdek’te içkili yerler denetlendi

Erdek Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, restoran ve barlarda içki denetimi yaptı.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü’nde görevli gıda mühendisleri rutin denetimlere devam ediyor. İçki satışı yapan işyerleri ile gazino, bar ve restoranlarda denetimler artırıldı. Alkollü içki satan ve tüketilen yerlerde, şişe üzerinde bulunan etiket, üretici bilgisi, kayıt veya izin numarası, bandrol, alkol oranları gibi hususlar kontrol edildi.