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Spor

Erdek’li atletler evlerinde çalışıyor

Korona virüs önlemleri nedeni ile sokağa çıkarak antrenman yapamayan Erdek Atletik Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları çalışmalarına evlerinden devam ediyorlar.

2020-04-29 19:15:00 -
Erdek’li atletler evlerinde çalışıyor

Korona virüs önlemleri nedeni ile sokağa çıkarak antrenman yapamayan Erdek Atletik Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları çalışmalarına evlerinden devam ediyorlar.


Atletizm Milli Takım Antrenörü ve aynı zamanda Erdek Atletik Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Niyazi Gülhan, korona virüsten kaçınmak için evde izole geçirilen günlerde sporcularını online takip ettiğini söyledi. Gülhan, korona virüsten kaçınmak için evde izole geçirilen günlerde sporcularını online takip ettiğini söyledi. Sporcularının evlerinde antrenmanlarını yaptıklarını, kendisinin de, online antrenman desteği verdiğini anlatan Gülhan “Sporcularım her gün yaptıkları antrenmanların videolarını benimle paylaşıyorlar. Sporcuların videolarını tek tek inceliyorum. Eksik gördüğüm konularda hemen online bağlantı kurup düzeltmeler yapıyorum. Bu online görüşmeleri yeri geliyor bireysel, yeri geliyor 3-4 kişilik gruplar halinde yapıyoruz” diye konuştu.


Gülhan: "Evde olmak spor yapmaya engel değildir"


Bu salgın sürecinin ülke olarak en kısa zamanda atlatılacağına inancının tam olduğuna vurgu yapan Gülhan “Devletimiz bu yönde önemli çalışmalar yapmaktadır. Salgın süreci bittiği zaman önümüzde yine çok önemli yarışmalar alacaktır. Bunun için tüm sporcularım formlarını muhafaza etmek zorundadır. Evde kalmak spor yapmaya engel değildir. Evde kalıyoruz spor yapıyoruz” sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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