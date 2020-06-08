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Ekonomi

Erdek tatilcilerin gözdesi oldu

Kısıtlamanın uygulanmadığı hafta sonu Güney Marmara Bölgesinin gözde tatil merkezi Erdek tatilcilerin akınına uğradı.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 13:23:06 -
Erdek tatilcilerin gözdesi oldu

Kısıtlamanın uygulanmadığı hafta sonu Güney Marmara Bölgesinin gözde tatil merkezi Erdek tatilcilerin akınına uğradı.


İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 14 Büyükşehir ile Zonguldak’ta 6-7 Haziran Cumartesi ve Pazar günleri uygulanacak 2 günlük sokağa çıkma yasağını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iptal etmesiyle birlikte Erdek tatilci akınına uğradı.


Sokağa çıkma yasağının iptal edilmesiyle, Erdek’te hafta içi başlayan yoğunluk, Erdek ve bağlı kırsal mahallelerde ikinci konutu bulunan vatandaşların evlerine akın etmesine neden oldu. Özellikle bu hafta sonu hava sıcaklığının mevsim normallerinin üstüne çıkmasıyla birlikte vatandaşlar soluğu denizde aldı. Gündüz plajları tercih eden tatilciler akşamları da soluğu Erdek çarşısında aldı.Aylar sonra Erdek ilçe merkezi eski kalabalıklarına kavuşurken, Erdek esnafı halinden memnun olduğu görüldü.

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