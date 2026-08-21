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Gündem Erdal Beşikçioğlu’nun uyuşturucu savunması şok etti: İkram ediyorlar, kıramıyorum!
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Erdal Beşikçioğlu’nun uyuşturucu savunması şok etti: İkram ediyorlar, kıramıyorum!

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Erdal Beşikçioğlu’nun uyuşturucu savunması şok etti: İkram ediyorlar, kıramıyorum!

Yolsuzluk soruşturmasından tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan eski CHP Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, uyuşturucu kullanmasını "Girdiğimiz ortamlarda ikram ediyorlar, kıramıyorum" sözleriyle savundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 30 Temmuz sabahı gözaltına alınan ve devam eden süreçte tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan eski Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, cezaevinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. 

'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve örgüte üye olmak', 'Zimmet', 'Rüşvet', 'İrtikap', 'İhaleye fesat karıştırmak', 'Edimin ifasına fesat karıştırmak' ve 'Görevi kötüye kullanma' suçlarından tutuklu bulunan Beşikçioğlu, suçsuz olduğunu savunarak belediyedeki bazı çalışanları suçladı.

'PES' DEDİRTTİ

Beşikçioğlu, cezaevindeki görüşmede Kılıçdaroğlu'na "Siyasete girdiğim için pişmanım. Özgürlüğüme kavuşursam aktif siyaseti bırakacağım" dedi. 

Kendisinden alınan saç, kan ve idrar örnekleri analiz edilen Beşikçioğlu'nun esrar testi de pozitif çıkmıştı. Beşikçioğlu, uyuşturucu testinin pozitif çıkmasına ilişkin yaptığı savunmada ise "Girdiğimiz ortamlarda ikram ediyorlar, kıramıyorum" dedi. Beşikçioğlu’nun savunması ‘pes‘ dedirtti.

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Yorumlar

Şahin

Girdiği ortamlar neymiş ve ikram eden kim/kimler açıklaması lazım
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