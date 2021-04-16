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Medya Erdal Beşikçioğlu’ndan ‘zıvanadan çıkan’ Behzat Ç. itirafı!
Medya

Erdal Beşikçioğlu’ndan ‘zıvanadan çıkan’ Behzat Ç. itirafı!

Bir dönem ekranlara gelen argo ve küfrün ön planda olduğu Behzat Ç.’nin oyuncusu Erdal Beşikçioğlu itirafta bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-04-16 11:32:00 -
Erdal Beşikçioğlu’ndan ‘zıvanadan çıkan’ Behzat Ç. itirafı!

Bir dönem eşcinsel gayri meşru ilişkiyle gündeme gelen polisiye dizisi Behzat Ç.’nin oyuncusu Erdal Beşikçioğlu itirafta bulundu.

Sürekli argonun kullanıldığı Behzat Ç.’nin başrolü Erdal Beşikçioğlu, dizinin günlük yaşamında büyük yer edindiğini anlattı.

Julide Ateş’in sunduğu Gain platformunda yayınlanan 40 programına konuk olan Beşikçioğlu, dizinin argo ve küfürlerden dolayı zıvanadan çıktığını söyledi.

Erdal Beşikçioğlu kendi hayatında Behzat Ç gibi küfürbaz mı? sorusuna cevap veren Beşikçioğlu, ‘Hak edildiği zaman ağzımdan kaçıveriyor. Küfürlü mü konuşuyorum? Yok. Ama insanın ağzına pelesenk olduğu zaman, o yılın sonunda Behzat Ç bittikten sonra da zaman zaman kaçtığı olmuştur. Şimdi yavaş yavaş toparlıyorum. Çok küfür etmiyorum artık, Behzat’ta çok zıvanadan çıkmıştım. Artık küfürün ötesine geçmiş, refleks olmuş, bir konuşma biçimi haline…’ dedi.

Erdal Beşikçioğlu şimdi ise Kağıt Ev dizisiyle gündemde.

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