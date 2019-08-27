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Erdal Aksünger kimdir? Erdal Aksünger biyografisi

Erdal Aksünger kimdir? CHP Genel Başkan Başdanışmanlığı görevinde de bulunan Aksünger, 16-17 Ocak 2015 Tarihinde gerçekleşen CHP'nin 35. Olağan Kurultayı’nda Parti Meclisi’ne seçildi. Peki Erdal Aksünger kimdir?

27 Ağustos 2019 Salı 23:22
Erdal Aksünger kimdir? Erdal Aksünger biyografisi

Erdal Aksünger kimdir? CHP Genel Başkan Başdanışmanlığı görevinde de bulunan Aksünger, 16-17 Ocak 2015 Tarihinde gerçekleşen CHP'nin 35. Olağan Kurultayı’nda Parti Meclisi’ne seçildi. Peki Erdal Aksünger kimdir?

Erdal Aksünger kimdir?

8 Ekim 1968’de Erzincan Çayırlı’da doğdu. Babasının adı Ali, annesinin adı Elif ’tir.

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi. Profesyonel olarak futbol oynadı.

Hollanda Kophke Tedarik Firmasının Türkiye Mümessilliğinin kurucusu ve ortağı oldu. Yabancılara gayrimenkul danışmanlığı yapan gayrimenkul yatırım şirketini, Genel Müdürü olduğu Gama Bilgisayar Ticaret Ltd. Şirketini ve İstanbul’da Multitec AŞ’yi kurdu. Aidata Bilgisayar Sistemleri Ticaret ve Sanayi AŞ’nin ortağı oldu. İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeliği, İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyeliği, Anadolu Birliği Genel Başkan Yardımcılığı ve Bilim ve Sanat Eğitim Vakfı (BİLSES) Başkanlığı görevlerinde bulundu. Göztepe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.

24.Dönem CHP İzmir Milletvekili olan Aksünger, TBMM’de kurulan Meclis Soruşturma Komisyonu üyesi ve Komisyonun Parti sözcülüğü görevinde de bulundu.

Avrupa Gazeteciler Derneği tarafından 2012 Yılı’nın En İyileri Ödül Töreninde, ve 2014 Yılı Telekomcular Derneği Ödül Töreninde Yılın Siyasetçisi Ödülüne layık görüldü.

Genel Başkan Başdanışmanlığı görevinde de bulunan Aksünger, 16-17 Ocak 2015 Tarihinde gerçekleşen CHP'nin 35. Olağan Kurultayı’nda Parti Meclisi’ne seçildi. Parti politikalarının uygulamasında en üst parti organı olarak çalışacak Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeliğine getirilerek, Genel Başkan Yardımcısı oldu.

Aksünger, evli ve iki çocuk babasıdır.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 23:22
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