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Yerel Erciyes'te Yılkı atlarının görsel şöleni kameraya yansıdı!
Yerel

Erciyes'te Yılkı atlarının görsel şöleni kameraya yansıdı!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Erciyes Dağı’nın eteklerinde özgürlüğün simgesi haline gelen Yılkı atları, gün batımında sundukları görsel şölenle yerli ve yabancı turistleri Kayseri’de buluşturuyor. Dört nala koşan atların kaldırdığı toz bulutunun batan güneşin kızıllığıyla birleştiği o anlar, havadan görüntülendi.

Kayseri’nin Hürmetçi Sazlığı bölgesinde yılın her mevsimi farklı bir güzelliğe bürünen Yılkı atları, özellikle akşam saatlerinde fotoğraf tutkunları ve doğaseverler için adeta bir cazibe merkezi haline geldi. Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından bu muazzam manzaraya tanıklık etmek için kente gelen ziyaretçiler, gün batımıyla birlikte atların oluşturduğu atmosferi hayranlıkla izliyor.

Günün son ışıkları Erciyes Dağı’nın ardına doğru süzülürken, yüzlerce Yılkı atının bir arada koşarak çıkardığı toz bulutları kızıl gökyüzüyle bütünleşiyor. Kartpostalları aratmayan bu eşsiz anlar, bölgeye gelen fotoğrafçılara harika kareler sunuyor. Doğanın kalbinde yaşanan bu görsel şölen, havadan çekilen görüntüleriyle de tüm ihtişamını gözler önüne serdi.

Yerli ve yabancı turistler, akşam saatlerinde atların dört nala koşusuyla ortaya çıkan bu büyüleyici ortamda hem doğanın ritmini hissediyor hem de Kayseri’nin unutulmaz anılarına yenilerini ekliyor.

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