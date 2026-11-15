Erciyes'e yeni sezonda eklenen tesis belli oldu!

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nin yeni sezon hazırlıklarının değerlendirildiği toplantıda mekanik tesis sayısının yılbaşından itibaren 19'dan 20'ye çıkacağını açıkladı. Büyükkılıç, merkeze kazandırılan yeniliği şu sözlerle anlattı: "19 mekanik tesis diyorduk, artık yılbaşından itibaren 20 mekanik tesis hayata geçmiş olacak. Ayrıca dağ kızağımız eklenmiş oluyor. 112 kilometrelik pist uzunluğumuz var."

Toplantı, Başkanlık Toplantı Salonu'nda yapıldı. Türkiye'nin ilk profesyonel dağ yönetim şirketi Erciyes A.Ş.'nin işlettiği merkezde yeni sezon hazırlıklarının yanı sıra 2026 yılı etkinlik ve faaliyetleri de ele alındı.

Dört kapı birbirine bağlı

Büyükkılıç, Hisarcık Kapı, Tekir Kapı, Develi Kapı ve Hacılar Kapı olmak üzere dört kapının birbirine bağlantılı olduğunu, ziyaretçilerin kapılar arasında rahatlıkla geçiş yapabildiğini ifade etti. Başkana göre dağ kızağı tesisi de merkeze ayrı bir zenginlik kattı.

Merkezde birbiriyle bağlantılı 41 farklı kayak pisti bulunuyor. Kesintisiz kayak imkânını 154 suni kar makinesi destekliyor; 20 mekanik tesis ile dağ kızağı tesisi dağın dört bir yanına yayılmış durumda.

Kar üretiminden pist güvenliğine sezon hazırlığı

Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu, toplantıda merkezin işletme süreçleri, teknik altyapısı ve yeni sezon hazırlıklarına ilişkin sunum yaptı. Sunumda kar üretimi, pistlerin ezilmesi ve hazırlanması, pist güvenliğine yönelik tedbirler, mekanik tesislerin hazırlığı ve işletilmesi, tesislerin bakımı ile yaz döneminde yapılan genel bakım çalışmaları yer aldı.

Akşehirlioğlu, Erciyes'in Uluslararası Dağ Kurtarma Komisyonu ICAR'a üye olan Türkiye'deki ilk kayak merkezi olduğunu belirterek dağ güvenliği ve kurtarma faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Atölyelerde yürütülen görsel üretim çalışmaları, tesislerin teknik hazırlıkları ve 2026 yılı organizasyonları da sunumun başlıkları arasındaydı.

Kamp merkezi 50'den fazla takımı ağırladı

Büyükkılıç, Erciyes'in yalnızca kış turizmiyle değil, yılın 12 ayında spor ve turizm faaliyetleriyle öne çıkmasını hedeflediklerini vurguladı; bu vizyonun önemli parçalarından biri olarak nitelendirdiği Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin bugüne kadar 50'den fazla takımı ağırladığını hatırlattı. Büyükkılıç'a göre tesise kazandırılan atletizm pistiyle spor altyapısı daha da zenginleşti.

Erciyes'in güvenli ve uluslararası standartlarda bir turizm merkezi olarak kendisini kanıtladığını söyleyen Büyükkılıç, "Bunlar anlatılmaz gelinir, görülür, yaşanır. Tüm kayak sevdalılarını Erciyes'imize bekliyoruz" dedi. Merkez, ISO 9001 ve IQNET belgelerine sahip.