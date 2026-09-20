Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde 6 kulvarlı pistin tartan dökümü başladı

Kayseri'deki Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapımında sona yaklaşılan 17 bin 500 metrekarelik atletizm pistinde tartan dökümüne 20 Eylül itibarıyla başlandı. Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Ahmet Karadağ, 6 kulvarlı pistin dökümünün 10-15 gün içinde biteceğini söyledi.

Çalışmaların sürdüğü atletizm pistiyle ilgili açıklama yapan Karadağ, "Bugün itibariyle 'bismillah' dedik. Tartan pistini dökmeye başladık. Kısa sürede tartan pist bittikten sonra dünyanın en önemli kamp merkezlerinden birisi olacak" dedi.

Türkiye'nin uzun süredir atletizm altyapısına çok büyük değer verdiğini, atletizm için gerekli tartan pistlerin dökülmesinin hemen hemen tüm illerde tamamlandığını aktaran Karadağ, "Biz 81 ilde, 953 ilçede çok ciddi bir şekilde teşkilatı olan federasyonuz. Tüm federasyonlar arasında bu kadar büyük bir teşkilatı olan çok az federasyon var" ifadelerini kullandı. Karadağ, bu sebeple çok sayıdaki sporcuya alan sağlamak zorunda olduklarını kaydetti.

Karadağ, Cumhurbaşkanı'nın sporcu kimliği sebebiyle verdiği destek ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın Kayseri'ye gelmesi neticesinde Kayseri'ye Türkiye'de ilk, dünyada da en önemli pisti yapmak durumunda olduklarını belirtti.

Yaklaşık 2 bin metre irtifada spor yapan sporcuların aşağıdaki irtifalara indiği zaman derecelerinin başarılı olduğunu bilimin her şekliyle söylediğini aktaran Karadağ, "Bilimi yakalamak amacıyla bunun olmasından dolayı çok mutlu ve umutluyum. Türk atletizminin bu yeni tesisle çok başarılı dereceler elde edeceğine inanıyorum" diye konuştu.

Karadağ: "Dünyanın en güzel tesisi olacak"

Dünyada bu tip tesislerin az olduğunu belirten Karadağ, şunları söyledi: "Herkes Kenya'ya Etiyopya'ya gitmekte. Orada da yüksek performans merkezleri var. Ancak bizim tesis kamp merkezinin yenilenmesiyle dünyanın en güzel tesisi olacak. Daha iyisi olmayacak gibi görünüyor."

Karadağ, sporcuların Türkiye rekorlarını, hatta bazılarının kendi ülke rekorlarını kırmak için tesise gelip kamp yapacağını, yarışlar düzenleyeceklerini dile getirdi. Merkezin bulunduğu yüksekliğin özellikle sprint yarışları için çok ideal olduğunu söyleyen Karadağ, "O yükseklikte dünya rekoru kıranlar da olabilir" değerlendirmesinde bulundu.