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Erciyes ve Kayseri Üniversitesi Rektörlerinden Diyanet Vakfı’na Kurban Bağışı

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 16:23
Erciyes ve Kayseri Üniversitesi Rektörlerinden Diyanet Vakfı’na Kurban Bağışı

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ve Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Türkiye Diyanet Vakfı’na vekâlet yoluyla kurban bağışında bulundu.


Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, “Böyle güzel bir hayra vesile olduğunuz için teşekkür ediyorum. Türkiye Diyanet Vakfımız ülkemizin güzide kurumlarından bir tanesidir. Mazlumların sesi olmuş bir kurumumuzdur. Gerek yurtiçinde, gerekse sınır ötesinde birçok mazluma, birçok ihtiyaç sahibine elinden geldiği kadar hem ülkemizi tanıtmak için, hem de Allah rızası için yardımlar yapmakta. Ben de özellikle bu güzide kurumumuza kurban bağışı yapmaktan büyük bir mutluluk duymaktayım. Tabi ki devletimizin kontrolündeki kurumlarımızın bu işi yapması çok önem arz etmektedir. Ben de bu vesileyle tekrar teşekkür ediyorum” dedi.


Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ise, “Buralara kadar zahmet ettiniz, geldiniz. Devletimizin Diyanet nezdinde ülkemizdeki garip-gurebaya, dünyadaki mazlumlara yapmış olduğu bu hizmetten dolayı da gurur duyuyoruz. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun” diye konuştu.


Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ve Kayseri Üniversitesi Prof. Dr. Prof. Dr. Sayın Kurtuluş Karamustafa’yı makamlarında ziyaret ederek Kurban bağışlarını alan İl Müftüsü Prof. Dr. Sayın Şahin Güven, “Ben de öncelikle Türkiye Diyanet Vakfı ve İl Müftülüğümüz adına göstermiş olduğunuz teveccühten dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Yüce Mevla öncelikle bağışlamış olduğunuz Kurbanlarınızı kabul eylesin inşallah. Türkiye Diyanet Vakfı olarak dünyanın 145 ülkesinde ve Türkiye’de de 81 ilin 500 küsür noktasında ayrı ayrı kurbanımızı kesiyoruz ve ihtiyaç sahiplerine de ulaştırıyoruz. Geçen yıl 430 bin adet kurbanı yurtiçi ve yurtdışında keserek ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Ben başta sizler olmak üzere üniversite camiamıza ve üniversitedeki akademisyenlerimize de teşekkür ediyorum. Çünkü onlar da teveccüh ettiler ve Türkiye Diyanet Vakfımıza bağışlarını yaptılar. Ayrıca zaten İl Müftülüğü olarak Erciyes ve Kayseri Üniversitelerimizle beraber birçok ortak programa imza atıyoruz ve çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Ben tekrar bizlere katkılarınızdan ve yardımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 16:23
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