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Erciyes Üniversitesi'nde hayvanlar üzerinde Covid-19 aşısı denemelerine başlandı

Dünya koronavirüs aşısına çare aramaya devam ederken Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) hayvanlar üzerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı denemelerine başlandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 15:39:00 -
Erciyes Üniversitesi'nde hayvanlar üzerinde Covid-19 aşısı denemelerine başlandı

Erciyes Üniversitesi'nde Kovid-19’a karşı geliştirilen hücre kültür temelli inaktif aşı adayının deney hayvanları denemelerine 15 Mayıs 2020 tarihi itibariyle başlandı. Devam eden süreçte aşılanan hayvanlarda aşı adayının etkinliği test edilecek.

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