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Spor Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları
Spor

Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları

Yarışlar, Grand Prix World’s Best High Altitude etabıyla devam etti

Yeniakit Publisher
2020-09-07 16:52:40 -
Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları

KAYSERİ (AA) - Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları'nın dördüncü gününde, Grand Prix World’s Best High Altitude etabı koşuldu.

Erciyes AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri-Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı arasındaki parkurda kadın bisikletçiler 87 kilometre, erkekler ise 136 kilometrelik mesafe katetti.

Grand Prix World’s Best High Altitude etabında kadınlarda birinciliği Rusya’nın Moskova Kadın Bisiklet Takımı’ndan Maria Novolodskaya, ikinciliği aynı takımdan Anastasiia Chursina, üçüncülüğü ise Kolombiya’nın Colnago Cm Kadın Bisiklet Takımı'ndan Carolina Upegui Quevedo elde etti.

Erkeklerde ise Ukrayna Bisiklet Milli Takımı’ndan Anatolii Budiak birinci, Justiniano Hotels Bisiklet Takımı’ndan Savva Novikov ikinci, Ukrayna Bisiklet Milli Takımı’ndan Andriy Vasylyuk ise üçüncü oldu.

Müsabakalarda dereceye giren sporculara düzenlenen törenle ödülleri verildi. Ödülleri Kayseri Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı takdim etti.

Kayseri’de ilk 4 günde 8 uluslararası yol bisiklet yarışı ile 1050 kilometre pedal çevrildi. Rusya ve Ukraynalı bisikletçiler 11, Kolombiyalı sporcular ise 2 ödül aldı.

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