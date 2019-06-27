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Erciyes Gençlik Kampları ile güzel

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Yaz Kampları kapsamında düzenlenen Doğa Kampı Erciyes’te başladı.

27 Haziran 2019 Perşembe 13:28
Erciyes Gençlik Kampları ile güzel

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Yaz Kampları kapsamında düzenlenen Doğa Kampı Erciyes’te başladı.


Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün ev sahipliğinde düzenlenen STK Yaz Kampları kapsamında gelen 60 genç Erciyes Kamp ve Eğitim Merkezinde ağırlanıyor. 26 Haziran - 04 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılan kampa İstanbul’dan Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri katılıyor.


Kamp boyunca gençler, Trekking (Doğa Yürüyüşü) El Sanatları Atölyesi, Değerler Eğitimi Atölyesi, Okçuluk, Teleferik Gezisi, Şehir Gezisi gibi Kültürel, Sanatsal ve Sportif birçok faaliyetlerle zamanlarını dolu dolu geçiriyorlar.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 13:28
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