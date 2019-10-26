Erciyes Anadolu Holding faaliyette

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3 yılı aşkın süredir Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)kayyımı tarafından yönetilen Boydak Holding’in ismi Erciyes Anadolu Holding olarak değiştirildi.

Kimliği yeniledik

TMSF Başkanı Muhittin Gülal, Boydak isminin FETÖ’yle bütünleştiğini ve markaya zarar verdiğini kaydetti. Gülal, “Biz holdinglerin sadece rakamlarını değil imajlarını da yönetiyoruz. Boydak ismi artık grubun büyümesinin önünde bir engel oluşturuyordu. Bu nedenle yeni bir kimlikle yola devam etme kararı aldık” dedi.

Hedef 11.1 milyar TL ciro

Holdingin büyümeye ve güçlenmeye devam ettiğini belirten Gülal, şu açıklamalarda bulundu:

“2016’nın Ocak-Eylül döneminde 533 milyon TL olan faaliyet kârlılığı 2019’un aynı döneminde 1.17 milyar TL’ye yükseldi. 4.7 milyar lira olan ciro yüzde 83 artışla 8.6 milyar TL’ye yükseldi. Ödenen vergiler de yüzde 81.6 artışla 305 milyon 554 milyon liraya ulaştı. FETÖ nedeniyle bine yakın elemanı işten çıkarmamıza rağmen performansımız daha da arttı. Yıl sonuna kadar 11.1 milyar TL ciro hedefimiz var. Bu dönemde holdingin hem borçlanması azaldı hem de bankalardaki mevduatları arttı.”

İmaja olumlu katkı

Eski Boydak yeni Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin ise yapılan özel çalışmanın gruba ticari olarak bir katma değer sağlayacağını ve imajına olumlu yansıyacağını ifade etti.