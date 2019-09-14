Erciş’te okul ve çevre güvenliği semineri

Van’ın Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu başkanlığında "2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Okul ve Çevre Güvenliği" semineri düzenlendi.

Kaymakam Ferhat Kurtoğlu Konferans Salonunda gerçekleştirilen seminere Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mehmet Demir, İlçe Emniyet Müdürü Can Candaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek, okul aile birliği başkanları, okul müdürleri ve muhtarlar katıldı. Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek’in slayt eşliğinde sunumunun ardından bir konuşma yapan Kaymakam Mehmetbeyoğlu, öğrencileri tehlikeli ortamlardan uzak tutmaya çalıştıklarını belirtti. Çocukların okul dışında kötü ortamlara girmemeleri için ellerinden gelen tüm çabayı göstereceklerini de anlatan Mehmetbeyoğlu, "Gençlerimize hep birlikte sahip çıkacağız. İlçemizde taşımalı eğitim kapsamında bin 40 dolmuş ile 15 bin öğrenci taşıyoruz. Servisler kayıtlı öğrencilerin dışında kimseyi arabaya almayacak. Servisleri kolluk kuvvetlerimizce sürekli denetleyeceğiz. Ayrıca okul aile birliklerini okullarımızda faal bir şekilde çalıştıracağız" dedi.