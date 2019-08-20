Erciş’te 3 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde 3 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde 3 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Topraklı Mahallesi’nde icra edilen yol kontrolü esnasında, şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde arama yapıldığı belirtildi. Yapılan aramada 3 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli ise gözaltına alındı.

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