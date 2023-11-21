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Yerel Erciş’e mevsimin ilk karı yağmaya başladı
Yerel

Erciş’e mevsimin ilk karı yağmaya başladı

Yeniakit Publisher
2023-11-21 07:00:00 -

Van'ın Erciş ilçesinde mevsimin ilk kar yağışı bu gece yağmaya başladı.

Erciş’te gündüz etkili olan yağmur yağışı gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı, birçok yerin beyaza büründüğü şehir merkezinde araçların üzerleri karla kaplandı.

Daha önce Erciş’in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı bu gece şehir merkezinde etkili oldu.

Meteorolojinin uyarı yaptığı Van ve çevresinde kar yağışı etkisini sürdürürken ekipler kar yağışı nedeni ile kapanan yolları açmak için harekete geçti.

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