Erciş sahil yolu 2. etap yürüyüş yolu projesi start aldı Van’ın Erciş Belediyesi tarafından, sahil yolu vitrin projesinin 2.

Van’ın Erciş Belediyesi tarafından, sahil yolu vitrin projesinin 2. etap yürüyüş yolu inşa çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Erciş Belediyesi, sahil yolunun batı bölgesinde yeni bir çalışma başlattı. Fener bölgesinden başlayarak toplamda 750 metrekare alanda yürüyüş yolu projesi çalışması başlattıklarını ifade eden Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin, ilçede halkın dinlenebileceği alanları düzenleyerek kente gelen misafirlerin beğenisini arttıracak görseller kazandıracağını belirterek, “Bu kapsamda sahil yolu 2. etap projesinin 750 metrekarelik kısmına bugün itibariyle başladık. Projeyi 1 ay içinde tamamlamayı hedefliyoruz. Yürüyüş yolu projemizin şimdiden Erciş’e ve Erciş halkına hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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