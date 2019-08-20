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Erciş kaymakamlığından taziye mesajı

Van’ın Erciş Kaymakamlığı, dün geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof.

20 Ağustos 2019 Salı 11:18
Erciş kaymakamlığından taziye mesajı

Van’ın Erciş Kaymakamlığı, dün geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. A. Haluk Dursun için taziye mesajı yayımladı.


Erciş Kaymakamlığı, dün geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. A. Haluk Dursun için “Acı kaybımız” diye başlık verdiği taziye mesajında, “Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Prof. Dr. A. Haluk Dursun, ilçemiz Bayramlı Mahallesi yakınlarında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Malazgirt Zaferi’nin 948. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye Yazarlar Birliği tarafından Muş’un Malazgirt ilçesinde düzenlenen "4. Tarihi Roman ve Romanda Tarih Bilgi Şöleni" programına katılan Prof. Dr. A. Haluk Dursun, daha sonra Ahlat ilçesini ziyaret etmişti. Buradaki incelemelerinin ardından karayolu ile ilçemize hareket eden Dursun, Bayramlı Mahallesi yakınlarında aracının kaza yapması sonucu hayatını kaybetti. Merhum Bakan Yardımcımız Dursun’a Yüce Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabr-ı cemil dileriz. Milletimizin başı sağolsun” ifadelerine yer verildi.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 11:18
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