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Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin son dakika gözaltına mı alındı?

Son dakika haberine göre, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma başlatıldı. Bu soruşturma kapsamında terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin gözaltına alındı. Peki Çetin Yıldız kimdir?

15 Ekim 2019 Salı 08:37
Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin son dakika gözaltına mı alındı?

Son dakika haberine göre, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma başlatıldı. Bu soruşturma kapsamında Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin gözaltına alındı.

Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma başlatıldı.  Başlatılan soruşturma kapsamında önemli bir karar verildi. Konu ile ilgili olarak Van'ın Erciş İlçe Belediye Başkanı HDP’li Yıldız Çetin gözaltına alındı.

Çetin Yılmaz kimdir?

Yıldız Çetin, 1974 yılında Bitlis'in Ahlat ilçesine bağlı Otluyazı köyünde dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu Ahlat’ta okudu, daha sonra Bitlis Sağlık Meslek Lisesi’nden mezun olarak öğrenimini tamamladı. 1999 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Hemşire olarak göreve başladı. Çetin, evli ve 3 çocuk annesidir.

 

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 08:37
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