0553 313 94 23

Erbil’de 80’den fazla öğrenci Türkçe Dil Kursu’nu başarıyla tamamladı

Irak’ın Erbil kentinde düzenlenen ve 80’den fazla öğrenci, Türkçe Dil Kursunu başarıyla tamamlayarak mezun oldu.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 16:25
Erbil’de 80’den fazla öğrenci Türkçe Dil Kursu’nu başarıyla tamamladı

Irak’ın Erbil kentinde düzenlenen ve 80’den fazla öğrenci, Türkçe Dil Kursunu başarıyla tamamlayarak mezun oldu.


Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY)Kültür Bakanlığı’na bağlı faaliyet gösteren Türkmen Kültür ve Sanat Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği 2 aylık Türkçe Dil Kursu tamamlandı.Kursun mezuniyet kutlamalarına IKBY Meclisinin Türkmen Milletvekili Azat Küreci, IKBY Kültür Bakanlığı Divan Müdürü Halil İbrahim, Türkmen Kültür ve Sanat Genel Müdürü Geylan Altıparmak ile birçok sayıda vatandaş da katıldı.


Mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada Türkçeyi öğrenmenin faydalarına değinen Türkmen Milletvekili Azat Küreci, dil öğrenmenin milletler arasındaki bağı güçlendirmekte önemli bir katkı sağlayacağına vurguda bulunduktan sonra çalışmalarından dolayı Türkmen Kültür ve Sanat Müdürlüğü’ne teşekkürlerini iletti.


Türkçe’yi öğrenmek konusunda çok istekli olduğunu belirten öğrencilerden Bedir Aziz, Türkiye’yi sık sık ziyaret ettiğini belirtti. Aziz, Türkiye ziyaretleri sırasında iletişim zorlukları yaşaması üzerine Türkçe bilgisini daha da geliştirmeye karar verdiğini söyledi.


Kursun Hüner Ahmet adlı bir başka öğrenci ise 2 ay süren kursun çok faydalı olduğunu ve Türkiye’ye gittiğinde artık sıkıntı çekmeyeceğini söyledi. Ahmet, “Benim için çok faydalı oldu. Bundan önceki kursa da katıldım gelecek kursa da katılmayı planlıyorum” sözleriyle Türkçe becerilerini geliştirmek için daha çok çalışacağını ifade etti.


Türkmen Kültür ve Sanat Genel Müdürü Geylan Altıparmak da bu türdeki kursların yaklaşık 5 yıldır her yaz tatilinde düzenlendiğini belirterek, “Her yıl Türkçe’ye duyulan ilgi artıyor. Bu yüzden kurslarımızı daha yoğun bir tempo ile devam ettireceğiz. Bu yıl kursa katılım oldukça yüksekti, 80’den fazla öğrenci vardı. Bunları çocuklar ve yetişkinler olmak üzere ikiye ayırdık” dedi.


Çocuk ve yetişkinler için ayır ayrı düzenlenen kurs mezuniyet töreninde öğrenciler, Türkçe şiirler, marşlar ve konuşmalarla yeteneklerini sergiledi. Törenin sonunda ise kursu tamamlayan öğrencilere sertifika verildikten sonra dönem sonu hatıra fotoğrafı çekildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 16:25
  1. kültür
  2. sanat
  3. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kapalıçarşı'da altın
    1. Kapalıçarşı'da altın
    2. 21 yaşına kadar suya girmedi, 1,5..
    3. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları
    4. Vali Bilmez Başkanlığında eğitim..
    5. Çorum Belediyesi’nden açık hava sinema..
    6. Sprint İzmir Rallisinde prim müjdesi
    7. Kahraman Gazi baba ocağına geldi
    8. Kartal Belediye Başkanı Yüksel asfalt..
    9. Türkiye’nin ilk yerli ve milli..
    10. Kadınlara silah zoru ile fuhuş..
    11. ÇATOD’dan Murat’a ziyaret
    12. Çatı arasında mahsur kalan kedi..
    13. Başkan Öz’den 30 Ağustos mesajı
    14. Balıkesir Valisi Yazıcı’dan 30 Ağustos..
    15. Mardin Büyükşehir Belediyesine ziyaret
    16. Tarihi Tunca Köprüsü'nün restorasyonu..
    17. Tarihi Türkeli panayırı başlıyor
    18. Serinlemek için girdiği gölette boğuldu
    19. Toplum gönüllüsü gençler ‘5. Nazım..
    20. Şehir hastanesi 9 ayda 1 milyonu aşkın..
    21. Basın mensupları yarın Kapalı Maraş’ı..
    22. Başkan Taban halkla buluştu
    23. Başkan Deveci: “31 Mart’tan sonra..
    24. Başkan Büyükkılıç, Tomarza’da..
    25. Emniyet Müdürlüğü önünde lastiği..
    26. Azez'de yerel polisler, titizlikle..
    27. Aydın’da devrilen servis otobüsü alev..
    28. Otogarda bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
    29. Kayseri’den yılda 10 milyon dolarlık..
    30. İngiliz işverenler istihdam konusunda..
    İmamoğlu'cu Gökhan'ın PKK aşkı! İnanamadı
    İmamoğlu'cu Gökhan'ın PKK aşkı! İnanamadı
    Ahmet Davutoğlu'na çok sert sözler! 'Konuşmazsan adam değilsin'
    Ahmet Davutoğlu'na çok sert sözler! 'Konuşmazsan adam değilsin'
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog

    Günün Karikatürü

    28 Ağustos 2019
    Ahmet Davutoğlu kimlerle toplantı yapıyor? İşte o isimler...
    Ahmet Davutoğlu kimlerle toplantı yapıyor? İşte o isimler...
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’