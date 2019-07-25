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Erbil suikastinin planlayıcıları öldürüldü

TSK ve MİT yaptığı ortak operasyonla, Kuzey Irak'taki Erbil suikastinin planlayıcılarını vurdu.

25 Temmuz 2019 Perşembe 12:14
Erbil suikastinin planlayıcıları öldürüldü

MİT ve TSK, suikastin planlayıcılar olan teröristleri Kuzey Irak'ta Duhok ve Batifa olmak üzere iki farklı noktada vurdu.

Kuzey Irak'taki kritik operasyonun ayrıntılarına ulaşıldı. Saldırıdan bir gün sonra planlayıcılar tespit edildi. Daha sonra teröristler MİT tarafından takip altına alındı. İlk operasyon 18 Temmuz'da Duhok'ta bir yolda gerçekleştirildi. Teröristler etkisiz hale getirildi.

Nefes kesen takip devam etti. 6 gün sonra saldırıyı planlayan diğer teröristler hedef alındı. Teröristler, Irak'ın Kuzeyinde Batika kırsalında etkisiz hale getirildi.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 12:14
  1. erbil suikasti

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  • abdullahabdullah21 dk önce
    ülkemle, milletimle ve kahraman görevlilerimizle gurur duymamak mümkün değil...hepisinden Allah razı olsun büyük devlet olmanın gereklerinin yapıldığını ölmeden görebildim... sıra bunların ağababalarının başına çuval geçirilmesinin kalan hesabının görülmesinde k.suriye operasyonu gibi

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