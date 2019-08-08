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Erbil saldırısının planlayıcılarından PKK'lı Hacı Kurhan ve Metin Akgün, MİT ve TSK’nın Irak'ın kuzeyindeki ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi

08 Ağustos 2019 Perşembe 11:46
Erbil saldırısının planlayıcılarından PKK'lı Hacı Kurhan ve Metin Akgün, MİT ve TSK’nın Irak'ın kuzeyindeki ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi
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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 11:46
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