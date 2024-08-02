Erbaş’tan siyonistlere net mesaj: Yenileceksiniz!

İran'ın başkenti Tahran'da katil İsrail tarafından yapılan hain saldırıda şehit olan Hamas Lideri İsmail Heniyye için 81 ilde cuma namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kılındı. Ayasofya Camii'ndeki namazı Diyanet İşleri Başkanı Erbaş kıldırdı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, kıldırdığı namazın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada zalim İsrail’e sert mesajlar verdi.

Erbaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

“Buradan Ayasofya minberinden, İstanbul’un Fatihi Fatih Sultan Mehmed Han’ın bize emaneti, Akşemseddin hazretlerinin minberinden tüm dünyaya bir kez daha ilan ediyorum ki, hiçbir zulüm ve haksızlık ebedi değildir. Zalimler her ne kadar kendilerini güçlü zannetseler de mutlaka yenileceklerdir, mutlaka mağlup olacaklardır.”