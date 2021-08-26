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Erbaş’tan Malazgirt Zaferi ve Büyük Taarruz mesajı
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Gündem Erbaş’tan Malazgirt Zaferi ve Büyük Taarruz mesajı
Gündem

Erbaş’tan Malazgirt Zaferi ve Büyük Taarruz mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Malazgirt Zaferi ve Büyük Taarruz ile ilgili açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-08-26 11:38:00 -
Erbaş’tan Malazgirt Zaferi ve Büyük Taarruz mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Malazgirt Zaferi ve Büyük Taarruz'un yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erbaş, mesajında, "Bu toprakları bizlere vatan kılan Malazgirt Zaferi'nin başkomutanı Sultan Alparslan ve düşmanın işgal girişimlerine son veren Büyük Taarruz'un başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimize rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun." ifadelerini kullandı.

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